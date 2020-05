V64-bankeren jakter stolpe i programmet

Bankeren er svært lovende! Mulig frekkis fra Norge! Lynrask kalding slår til på racerbalanse? Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger i kveld?

Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen. Du gikk vel ikke glipp av følgende info på MT Mighty Winner?

V65-5/V4-1 : 5 M.T. Mighty Winner – Er en brennkvikk hest på vei mot formen. Den spurtet helt OK i kulissene nest sist, mens den ble sittende bom fast sist. Fyker normalt til tet nå, så får vi se om Peter Untersteiner velger å kjøre den der, eller satser på å komme via siste indre. Kan ikke få et spesielt mye bedre løp enn dette, og denne tror vi MYE på i kveld. Vår V65-banker!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Det er bra kvalitet på løpene fra Boden i kveld, og det er en omgang som vi virkelig ser frem i mot. 3 Yankee Blue (V64-3) er dagens i særklasse beste banker, og vi tror hardt på tidlig tet og slutt. Ellers finnes det flere herlige objekter som du ikke må gå glipp av, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V64-1 : 9 Fux – Var klart bra i nederlaget nest sist, gikk en knallgod tid, og var ikke veldig langt bak topphesten Yankee Blue da. Sist var ikke Fux like bra, og gikk et løp på det jevne. Får opp Sandra Eriksson i kveld, og tilbake på sitt beste skal denne være mer enn god nok i et løp som dette. OBS!

V64-2 : 4 Gorm – Knep seieren sist, og viste bra skalle da. Blir kolossalt hardt betrodd i kveld, og det er klart den kan vinne et løp som dette. Har dog neppe fordel av distansen, og den møter på flere bra hester i grunnlaget. Vi nøyer oss derfor med å sette den først, og avstår fra et bankerspill.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-3 : 3 Yankee Blue – Er en hest som Petri Salmela skryter veldig av, og den har også imponert oss ved flere anledninger. Kom alene til mål sist etter en sluttrunde i 13-fart, og var ikke tom på det. Er lynrask fra start, og fra tidlig tet er vel dette over? VI BANKER!

V64-4 : 6 U.R. Faxe – Spurtet fint i comebacket sist, og varslet form direkte. Til denne starten rykker man skoene, og det er den optimale balansen for U.R. Faxe. Er ekstremt hurtig om den får smyge med, og klaffer det med et slikt opplegg så skal sjansene være gode. Vår ide i et ellers veldig jevnt oppgjør.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 6 Camilio – Var smellbra første gangen ut etter pause, og selv om den var med på en tøff åpning da så ble den sittende bom fast med vinnerkrefter. Sist gikk den noe mer på det jevne. Er en sylvass sprinter, den er lynrask fra start, og dette ser riktig ut på forhånd. Slår til som en godbit?

V64-6 : 6 Brooklyn Hill – Er en knallgod hest som gjør en spennende debut for Petri Salmela. Når den travet 12,5/2100ma nest sist så var den av på midten, og fungerte elendig. Det viser bare hvilken kapasitet denne har. Nå går rapportene i dur fra Petri, og vi velger å prøve oss med den direkte. OBS!