V64 fra Skive med millionjackpot på julaften

Skive travbane byr på V64 med jackpot og hele 1 078 151 SEK ekstra i sekserpotten på selveste julaften.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Travsporten hviler som kjent aldri og også i 2019 er det travløp i Danmark på julaften. Det er Skive travbane som er vertskap i år og de kan lokke med en feiende flott V64-omgang med stor JACKPOT og hele 1 078 151 SEK ekstra i sekserpotten. Spillestopp er allerede kl 12.00. Skive byr også på V4, den innledes i V64-3 og har spillestopp kl 12.38.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg byr på følgende vurderinger:

V64-Jackpot fra Skive på Juleaftensdag

Der kan blive delt ekstra julegaver ud denne løbsdag på Skive Trav, da der med en Jackpot-overførsel fra Solvalla sidste tirsdag er stor pulje i spil til V64. Der er godt med opbakning til løbene og mange heste med, så det skal nok blive interessant. Allerede fra start får man givet en indikation om det bliver mange glade vindere, eller få, da de første par afdelinger har storfavoritter fra Bo Westergaards stald i Rexine og Frans Jæger. Man skal som altid huske på at Skive Trav har ”open stretch” som alle må benytte i opløbet og at banen er 950 meter lang.

Husk når I skal spille med til danske løb, at man gratis kan finde alt med kommentarer fra staldene, tipsgennemgang, programmer og meget mere på: www.fasttrackracing.dk

Bankeren:

2 Frans Jæger og Bo Westergaard i V64-2 vandt sin debut efter en overbevisende præstation og virker som at være et stort talent. Virker som en ”rigtig hest” der uden tvivl når langt og den så stabil samt hurtig ud. Bør bare vinde igen!

Luringen:

2 Callum i V64-6 kan være interessant at følge her, for så den godt senest i debut for Anders Pedersen. Havde et dårligt spor, men nu løb i kroppen samt et meget bedre spor. Kan sagtens vinde løbet.

V64-1:

V64-spillets første vinder kan meget vel være 6 Rexine. Det er en hurtig og god hoppe, som imponerede senest, da den trods en stenhård åbning via sporene bare blev kørt fremad indtil den med godt en omgang tilbage kunne overtage føringen. Var aldrig truet og vandt overlegent. Møder ikke den store modstand denne gang og er oplagt som V64-Banker, selvom den bliver storfavorit. 10 Danny Tamsen er en spændende hest, der uden galop er et klart bud på andenpladsen bag favoritten. Der er god styrke og kapacitet i Danny Tamsen, men den er stadig lidt usikker. Sporet behøver ikke at være en ulempe.

2 Dollar Esterel har forbedret sig og været positiv de sidste starter. Har et interessant startspor og en offensiv kusk, så den skal man bestemt ikke glemme, hvis man går efter den store gevinst og garderer Rexine. Ellers en sjov luring i 8 Mojo’s Star der senest kom tilbage efter sygdom og manglede løbet. Holdt fint fra føring og bliver givet helt glemt af de fleste i dette løb.

V64-2:

Her er der ikke så meget at være i tvivl om, for 2 Frans Jæger er et stort talent som man kan høre på Bo Westergaard han har store tanker omkring. Den løste opgaven efter at være blevet forceret til føring i første sving. Var siden bare bedst og vandt med kræfter sparet. Bedre spor denne gang og vinder normalt løbet. Bør være omgangens bedste ”Banker!

Staldkammeraten 3 Louisiana er kommet godt i gang med karrieren. Vandt trods galop i debuten og var fin også senest. Godt spor og chance bag Frans Jæger. 4 Fenwick skuffede i debuten, men var bedre senest og er interessant første gang i autostart. Luring gemt i 8 Fanny Østervang som hang godt med bag Frans Jæger senest og så galopperede 6 Frontrunner Shadow tredjepladsen væk kort før mål senest.

V64-3/V4-1:

Så blev det mere åbent og der kan godt garderes i dette løb. Det er svært at pege på vinderen, men prøver med 3 Denimcowboy som er hurtig fra start og har god kapacitet. Var med i det danske Derby tidligere på året og står godt inde i løbet fra et perfekt spor. 4 Dazzle Nock har ikke haft heldet med sig, men er klart bedre end resultaterne og må snart vinde løb – det kan sagtens blive her, hvis den får et rygløb. Blev brugt hårdt for at komme til føring senest og var træt til slut.

9 Bell Man er en stærk type, som ikke er så speedig, men sluttede senest godt af og var kun slået på målfoto. Virker i fremgang og kommer sikkert tidligt fremad, hvis ikke tempoet er højt. 6 Aayla T Dream kom skidt til senest og den start skal man nok bare glemme. Der fin ud og er på ret vej, så får den lidt held på vejen er den med fremme.

V64-4/V4-2:

Tre heste kan vise sig at være en helgardering her, hvis ikke man tager chancen på 3 Danny E P. Den har startet to gange for Jeppe Juel og været fin i begge starter. Holdt tappert efter hårdt løb i forrige start, mens den senest blev generet til galop på vej ind mod sidste sving. Sluttede forrygende af og havde aldrig tabt uden galoppen. Kan så vinde her i stedet. 3 Danny E P bankerspilles på de mindre V4-forslagene.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

9 Endless Love er en flot stor hest med god kapacitet. Har startet karrieren stærkt og vandt uden problemer fra føring senest. Anderledes forudsætninger denne gang, men klarer også det. Topchance. Der er kapacitet og en overraskelse gemt i 7 Escape A P som kan meget og skulle det løse sig fra dette spor, ender den med fremme.

V64-5/V4-3/DD-1:

Så blev det svært og bred gardering kan anbefales. Hvem skal have vinderbuddet er svært, men jeg prøver med 1 E Norway Is My Way som har løbet på gode tider til gode placeringer og virker som en spændende hest. Lidt svært at vurdere om den kan udnytte sporet, men chance for sejr har den. 1 E Norway Is My Way prøves som en frækk DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det samme har 5 Joker Newport der galopperede i første sving senest, men leverede en god ophentning og nu meldes klar igen efter pause. 3 Cæsar P P var med i kampen om sejren, da den i føring galopperede ved indgangen til opløbet. Virkede forbedret og er sammen med 2 Amazing Photo som efter gode rygpositioner vandt senest, de næste chancer. Heller ikke en hest som 12 Emil V P kan udelukkes, da den har fart, men dårligt spor.

V64-6/V4-4/DD-2:

Trods galop tidligt i løbet kom 7 Cortez Bounce godt tilbage og afsluttede fint. Virker i fin form, men der skal held til fra dette spor. Kan dog godt vinde løbet. 2 Callum så godt ud sidst, men kom ikke rigtigt ind i løbet fra dårligt spor. Står bedre til denne gang og er interessant, da den virker kapabel.

8 Daydream Believer er bedre end man lige kan se ud fra resultaterne, og har ret god kapacitet, men sporet er svært og resultaterne ikke så gode. 6 Ceba Nordal er interessant og kan blive glemt, mens 9 Eddie Cook heller ikke er helt væk.