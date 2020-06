V64-galopp med stor jackpot

Flotte løp og jackpot med 341 367 SEK ekstra i sekserpotten venter i søndagens V64 på Jägersro.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en innholdsrik søndag foran oss i trav- og galoppsporten. Som vanlig innledes søndagene med galopp. Det er på Jägersro i Malmö denne søndagen og her er det JACKPOT i V64-spillet med 341 367 SEK ekstra i sekserpotten. Litt senere søndag er det V75 fra Axevalla. Søndag kveld er to norske baner i sving. På Sørlandets travpark er det internasjonal V65, mens det på Biri er internasjonal V5.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om V64-omgangen på Jägersro. Her er det altså jackpot og 341 367 SEK ekstra i sekserpotten. Spillestopp er kl 12.45. Det er også V4-omgang, denne innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.30.

Nettavisens galoppeksperter hadde herlig V4-klaff på Øvrevoll forrige torsdag og fulgte opp med solide tips til både V4 og V5 på Klampenborg forrige lørdag og på Gøteborg sist søndag.

Herlige V4-gevinster på Øvrevoll torsdag 28. mai

Våre galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V4-omgang på Øvrevoll. Det mellomstore V4-forslaget (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 8 227 kr. Totalt ble det klaff for åtte andelslag på Eksperten.

Flotte gevinster i både V5 og V4 på Klampenborg lørdag 30. mai

Det ble flott treff i V5-spillet på Klampenborg denne lørdagen. V5-forslaget med innl.pris på kr 432 betalte tilbake pene 1 732 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 1 470. V4-utbetalingen landet på pene 4 220 kr.

Fine gevinster også i Gøteborg søndag 31. mai

Også på 1. pinsedag (søndag) ble det fine gevinster for de som fulgte våre galoppeksperters V4-tips til Gøteborg galoppbane. Det mellomstore V4-forslaget (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake 2 422 kr.

Vi drar frem en Joker og en Yoker

Løpene på Jägersro søndag er en viktig dag i forhold til Derby, som går 12. juli. V64-2 og V64-5 er to viktige generalprøver, og høyest er nok nivået i Voterløpning i V64-2, som har hele 600 000 kroner til vinneren. Før var det ofte slik at vinneren av Voterløpning også vant Derby, men nå har det ikke skjedd siden Hurricane Red klarte det i 2013. Derby Trial (V64-5) har "bare" 150 000 i førstepremie. I fjor ble løpet annullert da de ikke klarte å flytte startboksene før hestene skulle passere etter en runde, og det var nær på en ulykke. Da løpet ble avholdt i lunsjen halvannen uke senere, vant Red Cactus, som senere gikk til topps i Derby. Men det var første gang på årevis at Derby Trial-seier ble fulgt opp i Derby.

Vi bankerspiller direkte

I V64-1 endte vi opp med banker på 6 Joker Face. Han tapte med nese sist for 5 Frompariswithlove, som er verst i mot også denne gang. Men vi falt for rytterbyttet fra Louise Arnshed til Oliver Wilson på vår banker. Arnshed red et godt løp sist, men Wilson er dog en av Skandinavias aller beste jockeyer. Siden løpene ellers holder høy vanskelighetsgrad, må vi ha en banker og det blir altså 6 Joker Face i V64-1.

2 Yoker i tittelen er ingen skrivefeil. Han var overlegen i Sverige-debuten mot gode hester, og han blir vår knepne favoritt i Voterløpning i V64-2. Vi kan imidlertid ikke spille uten 6 Nocentsinkentucky. Han har aldri vært i nærheten av et nederlag på hjemmebane, og i Dubai i vinter var hesten ikke frisk. De to nevnte er unntakshester i et eller meget skarpt felt og vi låser V64-2 på disse to.

De øvrige løpene er som nevnt svært åpne. Men vi sitter med en følelse av at 1 Grey Flash har noe å by på i V65-5/V4-1/DD-1. Det er samme eier og trener som med Red Cactus i fjor, og vi aner en mulig reprise.

1 Grey Flash bankerspilles på to minste V64 og V4-forslagene og blir også vår DD-banker.



