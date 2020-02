V64-galopp på Bro Park søndag

Det er som vanlig en herlig utfordrende V64-meny som venter på Bro Park søndag ettermiddag.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En innholdsrik søndag står for tur. Bro Park er igang igjen med sine V64-omganger og også denne søndagen er det galopp på Bro. V64-spillet innledes kl 12.45, mens V4-spillet innledes i V4-3 og har spillestopp kl 13.31. Litt senere på søndagen er det klart for V75 på Bergsåker og her er det spillestopp kl 15.00. Søndag kveld avsluttes uken med internasjonal V65 på Bjerke. Her er det spillestopp kl 18.15.

Maid blir vårt valg

Vi prøver med 8 Maid i V64-4 som vår banker søndag. Hun har vært klart best så langt, og sist tapte hun knapt for Fast and Free. Sistnevnte fulgte opp med en sterk seier sist, og Maid har slått flere av søndagens motstandere klart. Noen av dem er lite startet og vil sikkert forbedre seg, men Maid bør være en banker om hun er like bra som sist. Maid bankerspilles også på de to minste V4-forslagene.

Vi synes de mest krevende avdelingene i V64 kommer mot slutten. Særlig føler vi at V64-5 er en åpen affære. En tanke kan være å følge trenerne Annika Sjøkvist og Sandra Brolin. De to satser gjerne litt ekstra på vintersesongen, og begge er alltid i toppen blant trenerne når vi nærmer oss påske. Kanskje er 3 Arabianranta i V64-2 et holdepunkt? Fjorårets Guineas-vinner har flott form og er en av få stabile hester i spillet.

En hest som absolutt kan vinne, er 5 Coliflor i V64-1. Men sist var hun helt uregjerlig og ble bortvist. Derfor våger vi ikke å satse alt på henne denne gangen.