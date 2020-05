V64-jackpot med over 2,6 millioner ekstra

Enorm jackpotomgang klokken 19.30! Talentfull banker! Mulig supersjokk som vi likte skarpt sist! Våre oppdaterte V64-vurderinger er klare! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "JACKPOTDEIGEN" i kveld?

Lerum med knallsterke V75-vurderinger 3. mai! Kr.240 ble til Kr.12 708!

Det ble servert mildt sagt solide tips i søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på vår rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN til undertegnede på Kr.240 suste inn, og betalte ut solide Kr.12 708!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av undertegnedes andelslag, mens vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på 14 av sine andelslag (samtlige). Prisen på andelslagene var fra Kr.500 (4 andeler a Kr.125 /10 andeler a Kr.50) og helt opp til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000/20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.13 695 til Kr.16 198 hver seg.

Totalt ble Kr.640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V75-løpene fra Vaggeryd var Kr.67 176.

21 andelslag med fullklaff i V75 på Ørebro lørdag 2. mai

Det var enorm omsetning i V75 denne jackpotlørdagen. 21 av undertegnedes andelslag på Eksperten gikk inn med sju rette, og de fleste av disse stod med bankere på 3 T. Rex Face i V75-1 og 3 Very Kronos i V75-2. Andelsprisene var fra kr 100 til kr 750. Utbetalingen på hvert av disse 21 andelslagene ble på ca 18 000 kr.

Totalt ble det 380 559 kr innspilt på disse 21 andelslagene.

Det betyr altså at Nettavisen spilte inn over en million kr i V75 lørdag og søndag ( 1 021 274 kr) på Eksperten og omsatte totalt for 467 667 kr i V75 de to dagene.

Lerum med supertips på Forus 30. april - Kr.160 ble til Kr.4 596!

Undertegnede gjorde rent bord på Forus denne torsdagen, og absolutt ALT satt! Dagens beste objekt ble lansert i V65-1 mot storfavoritten Blues Photo (70,5%). Her trodde nemlig vi mye på frekkisen Cecena Tomali (15,8%), og doblet alle bongene opp med den! Dagens nest beste objekt kom ut i avdelingen etter, og der varslet vi for Kavaleren (3-valg). Absolutt ALT av bonger satt, og den minste V65-bongen til Kr.160 betalte ut meget fine Kr.4 596,-. Du tok vel rygg?

Lerum med luketømming på Åby 29.april - Kr.384 ble til Kr.17 049!

ALT satt i V5-spillet denne onsdagen, og lukene ble tømt på Åby! Den minste bongen på Eksperten (10 andeler a Kr.50) suste inn, og betalte ut storfine Kr.17 049! Smellkaramellen Final Dream (3,4%) var med på alt!

Färjestad byr på en svært spennende JACKPOTOMGANG denne kvelden, og det ligger altså over 2,6 millioner ekstra i sekserpotten. Et par av løpene er mildt sagt utfordrende, og det vil overraske oss om det ikke kommer en skrell eller to i denne omgangen. Vår beste banker kommer ut i V64-2, og vi spekulerer ikke mot stortalentet 2 Maestro Zon som har veldig mye inne. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 10 Don Juan D.K. – Gikk et råsterkt løp etter pause sist, og den fullførte utrolig bra etter et mildt sagt upassende opplegg da. I kveld blir det skorykk på alle fire, og ifølge Kolnes skal det løfte denne videre. Dagfinn Aarum er spennende kusk, og mot en overkommelig gjeng iler vi til med tipsnikken.

V64-2 : 2 Maestro Zon – Jogget 13,8 s 1000m sist, og det gjorde den lekende lett. Vi blir ikke overrasket om denne går en 14-tid på en kjapp bane, og blir veldig overrasket om den taper et billig løp som dette. Taklet enkelt et trangt spor fem i volten sist, og auto burde ikke by på problemer. Leker hjem seieren?

V64-3 : 1 Troll Tundra – Avgjorde veldig enkelt på en bra tid etter et lengre avbrekk sist. En kjapp sprint er neppe et minus, og den kan umulig få så mye bedre betingelser enn dette. Kan åpne, Horpestad er flink på kaldinger, og vi må bare sette denne relativt klart først. 8 Tåga Viktor – Gikk et fint prøveløp, og debuterer altså for Oskar J. Andersson. Har bra kapasitet, og den kan overraske i et løp som dette. OBS!

V64-4 :7 Pippi Pagadi – Her er det VIDÅPENT, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide gikk et strålende løp i kulissene etter galopp sist, og på klokken stod det 12,7/1200m med litt krefter igjen. Det var første løpet etter pause, og en blåser i kroppen har neppe gjort den dårligere. Kan overraske i dette jevne løpet, og vi setter den helfrekt først.

V64-5 : 6 C. Nu Gilbak – Er kanskje kveldens mest spennende objekt. Kom ut etter pause sist, og man hadde lettet den i balansen. Ble sjenert til en tidlig galopp, tapte mye, men kom enormt sterkt tilbake før den feilet igjen i et ganske bra driv på oppløpet. Vi hadde faktisk 11,8/1800m på klokken, og den varslet altså full form etter pause. Nå går man tilbake til den gamle balansen, og da burde det ikke være noen galopprisiko. Distansen trives den på, den er kjapp fra start, og fra tet kan den umulig bli enkel å fange på en bane som Färjestad. MÅ BARE PRØVES!

V64-6 : 2 Expensive River – Har fått to løp i kroppen etter pause, og var klart forbedret sist. Er egentlig en traver med SOLID grunnkapasitet, og i fjor kammet den med seg fire seire. Duger i massevis i et «VANLIG» løp en mandagskveld, den er kjapp fra start, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. PASSES!