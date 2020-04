V64-jackpot og Månprinsen A.M. i comeback

ENORM V64-JACKPOT med 2,1 millioner ekstra! Banker av stål! Superinfo på et par ordentlige godbiter! Du blir vel med oss i jakten på en solid opptur fredagskveld?

Lerum med DD-FEST på Axevalla 1. april - 20 oddser innfridde!

Undertegnede serverte KRUTTSTERKE DD-TIPS på Axevalla 1. april, og det ble en saftig opptur for dem som tok rygg! Steindype Riva Renn (7-valg - odds 20,73) ble servert som en fantastisk ide, og med vår andre tipsener Rackham (DD-1) i boet så ranket vi altså DD på en rekke! DD-oddsen ble saftige 62,83!



Fikk du med deg følgende info:

V4-3 : 6 Rackham – Kommer ut etter pause, og den skal regnes direkte. Har nemlig trent fint i vinter, og dette er en traver som Christoffer Eriksson har store ambisjoner med i år. Har fått et skarpt jobb i kroppen inn mot dette løpet, og den er godt forberedt. Vinner normalt om den leverer i nærheten av sitt beste, og vi iler til med tipsnikken.

V4-4 : 7 Riva Renn – Spurtet meget sterkt etter pause nest sist, og den varslet toppform da. Vi varslet derfor for den sist, men da ble det galopp direkte når den delvis ble sjenert på startsiden. Er utrolig bra de dagene den henger sammen som den skal, den er lynrask fra start, og trives med Stian Eilefsen. Prøves som en helfrekk ide i finalen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Bollnäs byr på en svært fin V64-jackpotomgang fredagskveld, og det ligger altså over 2,1 millioner ekstra i kveldens sekserpott. Dagens beste banker dukker opp i finalen, og der får vi et herlig gjensyn med VAKRE Månprinsen A.M. Det er nok en av våre store favoritter de siste 7-8 årene, og det vil overraske oss mye om den ikke er helt klink direkte etter sitt avbrekk. Ellers finnes det et par virkelige godbiter i denne omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 6 Okashi Cheri – Har en smellfin oppgave foran seg i innledningen, og får bare kusken til styringen så skal dette dreie seg om en bra sjanse. Spurtet meget bra innvendig sist, og tapte da ytterst knepent. Er en BRA sprinter, den er kjapp ut med volte, og har trukket et knallbra spor. Vår klare ide.

V64-2 : 5 Tekno Lynet – Debuterte for Jörgen Westholm sist, og vi likte den skarpt til den fikk problemer ned mot siste sving. Ble bortkjørt av Marcus Lilius da, men vi likte den altså veldig godt til den fikk problemer. Nå er den kuskeplusset med Westholm, den har fått et løp i kroppen etter pause, ingen er bedre på ren kapasitet, og den må passes! SKAL MED PÅ ALT!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





V64-3 : 4 Cobbys Yourah – Har sett ordentlig bra ut etter pause, og den skal passes i kveld. Ble sittende bom fast nest sist, mens den gikk et strålende løp etter tidlig galopp sist. Ble da delvis sjenert på startsiden, og det var grunnen til galoppen. Viste 14,3/1800m etter galoppen, og gjorde altså et knallsterkt løp. Er kuskeplusset med Ohlsson i kveld, og den er altså spillbar om den leverer som sist! OBS!

V64-4 : 10 Prins C.K. – Har OVERKAPASITET i forhold til det grunnlaget den har på konto, og dette kan fort være en klink vinner i debuten for Persson. Gikk et sterkt prøveløp på 28-tallet, og den har i det hele tatt veldig mye inne. Det er første gang ut det kan være smart å gå til på slike, og vi må bare ha solid tro på den direkte. SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





V64-5 : 4 Heading Reference – Kan fort få overta fra 4 Klöver All Over her, og dermed skal den ikke bli enkel å ha med å gjøre. Så smellbra ut i seiersløpet sist, og jogget da 14,1 med krefter igjen. Kommer nå ut etter pause, men er den bare i nærheten av der den var før pausen, ja, da er mulighetene meget gode. Vår ide i et ellers veldig jevnt oppgjør.

V64-6 : 7 Månprinsen A.M. – Ble altså skadet i fjor, men det ble likevel tre seire, og den travet blant annet 20,9/2180mv. Her møter den «IKKE NOE», rapportene på den etter avbrekket er meget gode, og det vil overraske oss mye om den ikke er klar for å prestere på et skikkelig bra sett direkte. Vinner dette løpet uansett hvordan det blir kjørt, og den må nesten være syk for å tape det. SOLEKLAR BANKER!