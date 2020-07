V64-kveld med Hanna i hovedrollen

Skellefteå byr på en jevn og spennende V64-omgang denne kvelden. Vi skal prøve å felle flere av favorittene, og jakter en solid start på uken. Du tar vel rygg?

Skellefteå innleder V64-uken med en FLOTT V64-OMGANG denne kvelden. Flere av løpene er jevne, og ingen skal bli overrasket om dette faktisk betaler veldig bra. Vår beste banker i omgangen kommer ut i finalen, og der må vi bare tro MYE på 1 La Norna som har skreddersydde betingelser foran seg. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 10 Una Face – Var brenngod i debuten for sin nye trener sist, og kom alene til mål på en OK tid. En kjapp sprint er neppe et minus, og vår feeling er at denne er klart bedre enn det grunnlaget den har på konto. Blir ikke enkel å stå i mot om det bare klaffer litt underveis, og på vår rank står den klart først.

V64-2 : 6 Spartan Cougar – Gjør nesten bare fine løp, og det gjorde den sist også uten at det klaffet helt underveis. Fullførte bra ute i banen på oppløpet, og den fikk et lite pluss i kanten av oss. Her er den veldig riktig ute grunnlagsmessig, og på ren kapasitet er neppe noen bedre. PASSES!

V64-3 : 10 Brooklyn Hill – Ble kjørt hardt med i Finland nest sist, og den var meget god til seier da. Sist ble den også kjørt hardt med, men da trakk den seg tilslutt. Her møter den riktig motstand, og har normalt en bra sjanse å runde til seier. 1 Lexington Hall – Kommer ut i ny regi, den har en nydelig oppgave foran seg, og det kan dreie seg om tet og slutt. Rapportene er fine.

V64-4 : 3 Rally Idolen – Blir hardt betrodd i dette treårsløpet, og kan naturligvis også vinne. Vant sikkert på en 15-tid nest sist, og er ikke så verst på sitt beste. Vi kjøper den dog ikke som storfavoritt, og velger helt klart å spekulere. 10 Thank The Maker – Er en bedre hest, men står også på 20m tillegg. Ble aldri kjørt med i Finland sist, og kom til mål med litt krefter igjen etter en sisterunde i 13-fart. Er mer enn god nok å runde til seier, og plukkes med på alt.

V64-5 : 1 Guli Björn – Bare steget rundt feltet til en enkel seier sist, og gjorde det på en god tid. Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og vil trolig bare bli bedre og bedre fremover. Kommer den seg bare skikkelig avgårde så burde den ha en bra sjanse med såpass riktige betingelser.

V64-6 : 1 La Norna – Vant veldig enkelt fra tet sist, og kom til mål med krefter igjen. Husk også på at den fjerde sist var strålende til andre på en 11-tid. Er lynrask fra start, og den kan nesten ikke få bedre betingelser enn dette. Sko på alle fire er denne veldig bra på, og har faktisk vunnet 6 av 13 løp på den balansen (46%). Lar seg rett og slett ikke fange?