V64-kveld med Ulf Ohlsson i hovedrollen

Bankeren kommer med superform! Kveldens beste objekt går veldig under radaren? En ny knallfin V64-omgang venter! Du blir vel med på moroa?

Gävle byr på en åpen og spennende V64-omgang denne kvelden, og vi blir ikke overrasket om dette ender med en ny superutbetaling. Kveldens beste banker har vi spart til finalen, og der står 4 S.T.C.C. Faksen alene. Har funnet superformen, og leverer den på sitt beste igjen så kommer det normalt en ny seier.

Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 12 Eldar – Blir hardt betrodd, og kommer også til start med toppform. Vær dog litt OBS på at kusken er veldig fersk, og for oss er derfor favoritten kun en av flere. 7 Trollskärs Alvin – Løste meget bra ut sist, men så kom galoppen, og den tapte mye. Kom sterkt tilbake, og var positiv første gang ut for sin nye trener. Kan fort være ytterligere forbedret i kveld, og vi plukker den med på alt.

V64-2 : 3 Gitte Silvåkra – Har en svært passende oppgave foran seg i kveld, og det kan muligens dreie seg om tidlig tet og slutt. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den fullførte fint sist. Tredje sist gikk den 12,5, og det etter å ha blitt brukt mye underveis. Skal gå med sko på alle fire, men det er en balanse den trives med. SPILLES!

V64-3 : 9 Keepsake Boko – Avgjorde enkelt på en noe krevende bane sist, og la da inn 11,4 s 700m med draskylappene ubrukte. Har en god del inne, og feilfritt tror vi bestemt den tar opp kampen mot storfavoritten. Settes frekt først!

V64-4 : 1 Deede Star – Har rotet to ganger på rappen nå, men glem ikke at den var meget god tredje sist. Er bedre enn raden, og fra eventuelt tidlig tet her blir den alt annet enn enkel å ha med å gjøre. Prøves som en frekkis i et løp hvor det er et ganske stort skille på hestene.

V64-5 : 2 Annie Flame – Her er det veldig åpent, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide rader opp med fine innsatser, men har altså enda ikke fått vinne. Blir solid kuskeplusset med Ulf Ohlsson i kveld, den står i et perfekt spor, og motstanden er mildt sagt overkommelig. KAN OVERRASKE!

V64-6 : 4 S.T.C.C. Faksen – Var meget fin når den vant i V75’en sist, og jogget da 23,9/2160mv med krefter igjen. I kveld er vi inne på at Ulf Ohlsson søker seg fremover direkte, og vi tror ikke at Norheim Borka har noen interesse av å svare over denne distansen. Er S.T.C.C. Faksen slik som den har vært de siste gangene så skal dette dreie seg om en god mulighet, og vi anbefaler et bankerspill.