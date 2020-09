V64-omgang med stort potensial

Bankeren er billig ute! Flere sjokkerende objekter som du vil like infoen på! Du blir vel med oss i jakten på en saftig V64-opptur i kveld?

Vi liker kveldens V64-omgang SKARPT, og dette er en omgang med et gedigent potensial! Flere bortglemte objekter er jobbet frem, og vi blir alt annet enn overrasket om dette gir solid betalt. Kveldens beste banker kommer ut i finalen, og på de flate bongene garderes ikke 5 Uncle Töll. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 9 Enge Astarte – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og er VELDIG på riktig vei. Har spurtet fint to ganger på rappen, og kommet til mål med litt krefter igjen. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, den møter på riktig motstand, og må passes i et løp som dette.

V64-2 : 2 Tronmar – Knut Arne Ødegaard tar altså turen en mandagskveld med EN HEST, og gjør det etter pause. Vi nekter å tro at han hadde reist til Sverige etter opphold om denne ikke var skikkelig bra i jobbene. Var dessuten god på samme tid i fjor, den har stor fart i kroppen sin, og er verdt et forsøk som et helfrekt objekt.

V64-3 : 2 Jasmin Band – Har vi egentlig bare ventet på at skulle slå til under sal da dette er en stilart den burde passe perfekt i. Seieren kom sist, og det ble veldig enkelt. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, rytteren er knallgod, og den må ikke undervurderes.

V64-4 : 8 Lemon Brodde – Er en svært grunnkapabel traver, og neppe noen i dette feltet er bedre på ren kapasitet. Kommer ut etter pause, den er behandlet, og rapportene er fine. Den har en stor sjanse i et billig løp som dette om den leverer i nærheten av hva den kan. MÅ MED PÅ ALT!

V64-5 : 4 Super Nice – Gjør en mildt sagt spennende debut i regi Jörgen Westholm, og vi gir den et forsøk direkte. Tidligere i år var denne i en helt spinnvill form, og vi glemmer ikke så lett inntrykket når den satt bom fast som fulltanket på Solvalla 28. Mars. Det løpet ble vunnet av Disco Volante. Super Nice har mye inne, Jörgen Westholm er utrolig flink å vekke liv i litt eldre hester, og fra et perfekt spor bak bilen så er i hvertfall vi på vakt. Skreller?

V64-6 : 5 Uncle Töll – Banker vi på de flate bongene. Var ute i et forsøk til Derby sist, og spurtet strålende etter et passivt opplegg. På klokken stod det 08,7 s 400m med krefter igjen… Er nå MYE billigere ute, og går alt riktig for seg så skal sjansene være STORE! Vår beste banker i omgangen!