V64-søndag med stor jackpot på Jägersro

Det er jackpot og nesten 400 000 ekstra i søndagens V64-galopp på Jägersro.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig søndag står foran oss. Den innledes med V64-galopp fra Jägersro og her er det også jackpot og 397 257 SEK ekstra i sekserpotten. Litt senere søndag ettermiddag blir det så V75 fra Vaggeryd. Søndag kveld er to norske baner i sving. På Momarken er det internasjonal V65 og V4, mens Bergen travpark byr på internasjonal V5-omgang. Til sist er det jackpot i V65 Xpress med 117 224 kr ekstra i sekserpotten. Her er det tre løp fra Bergen travpark og tre løp fra Momarken.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og Jägersro. Nettavisens galoppeksperter hadde kjempeklaff i V4-lunsjen på Bro Park forrige onsdag og fulgte opp med solide gevinster i V5-spillet på Bro Park onsdag denne uken.

Fem andelslag ga 13 603 kr i V5-lunsjen på Bro Park onsdag 29. april

Det ble solid utbetaling i både V4 og V5 på Bro Park denne onsdagen. Vi kom ikke i land i V4, men i V5-spillet ble det fullklaff for fem andelslag på Eksperten som hver seg betalte ut kr 13 603. Disse fordelte seg slik:

2 andelslag med fem andeler a kr 300

2 andelslag med fire andeler a kr 500

1 systemspill med fire andeler a kr 750

Det mellomstore V4-forslaget på (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten

Flotte tips også søndag 26. april på Jägersro

Også i søndagens V64/V4-omgang på Jägersro galoppbane, bød våre eksperter på solide tips. V64-forslaget med innl.pris på kr 1 440 satt som det skulle og betalte tilbake 7 097 kr. Totalt ble det klaff for ti andelslag på Eksperten.

I V4-spillet ble det full klaff for samtlige andelslag på Eksperten. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 1 790 kr.

Alt satt i V5 på Klampenborg lørdag 2. mai

Det ble full klaff i V5-spillet når Klampenborg hadde sin sesongpremiere lørdag. V5-forslaget med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 1 833 kr. Forslaget hadde i tillegg markert for samtlige åtte hester i V5-5, men der ble det favorittseier.

Når det gjelder søndagens løp på Jägersro, så er det altså jackpot i V64 med 397 425 SEK ekstra i sekserpotten. Her er det spillestopp kl 12.45. V4 innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.27.

Vi satser på Xit

I fjor gjorde ikke Xit så veldig mange glad. Men i årsdebuten ble det seier med drøyt syv lengder foran Philiango. Sistnevnte var vår og en del andres banker forrige søndag, og han var da helt suveren. Xit var også knallgod i starten etter seieren med annen etter meget gode Xcalibur. Da var det ti lengder fra Xit og ned til tredjehesten. Vi tror rett og slett at vår banker har mer å gå på, og 7 Xit blir vår V64-banker på Jägersro søndag og bankerspilles også i V4-spillet og i DD-spillet.



Dobbeltbanker i V64-2

Vi velger også å gå tynt i V64-2. 9 Claes avsluttet flott til annen i årsdebuten, og nå tror vi på seier. Men vi må ha med 6 Point Boy, som sto i trening hos Cathrine Erichsen. Dette selskapet er overkommelig, og rapportene hos den nye treneren er veldig gode.

De øvrige løpene er ganske så åpne, så alt ligger til rette for gode penger i både V64 og V4.