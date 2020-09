V64-superomgang med forsøk til Oaks og Kriterium

En av årets fineste V64-omganger med de beste unghestene fra Sverige! Vi har god kontroll på årets årgang, og gir deg våre beste V64-tips. Du blir vel med på moroa?

Det skal altså dreie seg om forsøk til Kriterium og Oaks denne kvelden, og slike kvelder er alltid en favoritt hos oss. Vi har sett bedre årganger enn dette, og selv om kvaliteten er HØY, har den vært klart høyere før. Våre litt større bonger er uten banker, og vi skal til lukene med følgende:

V64-1 : 10 Elegant Ima – Er favoritten til å vinne årets Kriterium i Sverige, og den har altså vunnet 7 av 7. Det lyser HØY klasse av hesten til Stall Gundersen, og den har foreløpig vist få svakhetstegn. Er meldt skoløs, men i følge GV er det en «fare» for at man fortsetter med sko. Det er dog i våre øyne et sjansespill da forsøket ikke akkurat er et «straffespark». Her må den nemlig være på sitt beste om den skal være blant de to som går videre. Skal stå først, men vi avstår fra et bankerspill. 3 Ferox Brick – Er en hest vi tror MYE på, og den er spillbar i V64-innledningen. Ble ikke kjørt med etter pause sist, og satt da bom fast som fulltanket. Ventes forbedret til kveldens oppgave, og fra eventuelt tidlig tet blir denne alt annet enn enkel å slå. Vi tror nemlig at den har fordel av distansen, og velger å doble opp a-gruppen!



V64-2 : 5 Hill’s Angel – Er favoritten til å vinne årets Oaks. Björn Goop er verdens beste kusk, men han er også utrolig flink til å sette hestene sine opp mot viktige oppgaver. Hill’s Angel har vært den beste i årgangen, men gikk altså på et tap etter pause sist. Da valgte Goop å slippe teten, og ble siden sittende bom fast med krefter igjen. De kreftene blir god å ha i kveld, og fra tidlig tet er normalt dette over om den leverer på sitt beste. Er en veldig motivert favoritt. Vi liker 10 Mahiki Beach, og den må med om løpet garderes. Er en hoppe som trolig vil få et fantastisk år som 4-åring, og vi blir alt annet enn overrasket om denne er best da.

V64-3 : 4 Hell Bent For AM – Har vært en av de klart beste i årgangen, og den skal stå først på ranken i sitt forsøk. Feilet seg bort sist, mens den hadde en bandasje som hang og slang mellom beina nest sist. Det burde ikke være noen feil på formen, og vi er heller ikke negative til at Johan Untersteiner får teste den. Med spor innenfor Mister Hercules så er garantert Untersteiner på hugget nedover startsiden, og løpet kan faktisk avgjøres der. Fra eventuelt tidlig tet skal nemlig dette være over, og vi håper at Hell Bent for AM viser seg frem fra sin beste side igjen. Tre hester kan vinne dette forsøket, og med på bongen blir også 5 Mister Hercules og 1 Selected News.

V64-4 : 1 Honey Mearas – Har vært utrolig bra etter at man festet på et stengt hodelag, og det har blitt to seire på et imponerende sett. Har altså jogget 13-tider med krefter igjen. Blir utfordret av Grace Candy (vil ha rygg) på startsiden, men burde uansett komme seg tidlig foran. Fra eventuelt tidlig tet skal dette være over, og vi tror MYE på Honey Mearas i kveld. Velger man å gardere så er det 4 Barbro Kronos, 10 Samaritana (skoløs for første gang), og 9 Begum Kronos vi frykter mest.

V64-5 : 1 Billions – Omtalte man med særdeles positive ordlag når den stod hos Adrian Kolgjini, og det var en hest man trodde mye på. I sitt siste løp solgte den seg relativt dyrt i knalltøffe omgivelser, og det er ingen tvil om at denne er talentfull. Etter det løpet har den kommet inn på stallen til Björn Goop, og man makser utstyret direkte. Det blir skoløs rundt for første gang, og man fester også på en BIKE for første gang. Fra tet/rygg leder dukker den opp på foto, og den skal helt klart passes. 12 Calgary Games – Er årets store outsider til å vinne finalen, og den står altså med tre strake seire. Fra spor 12 skal den dog få mer enn nok med først å kvalifisere seg til finalen, og for oss er dette kun en outsider.

V64-6 : 5 Hunt AM – Tror vi MYE på i finalen, og er klart inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Var lekker når den lekte hjem seieren fra tet nest sist, mens det sist ble galopp fra innersporet. Så meget fin ut i kulissene med krefter igjen etter galoppen, og det er ingen fare med formen. Blir den bare ikke for hissig så tror vi den vinner, og dette er en KLAR TIPSENER for oss i finalen.