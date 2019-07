Aarum har beste V64-bankeren

Sommertravet fortsetter, og som vanlig blir det en hektisk start på uken. Bjerke åpner med sin franske lunsj kl.12.10. Deretter skal vi på Färjestad hvor V4-lunsjen begynner kl.12.20. Om kvelden skal vi først til Leangen hvor V65'en som vanlig starter kl.18.55. Rättvik avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Rättvik står for kveldens V64-omgang, og det er en omgang med endel tunge favoritter. Dog pleier det å skje litt av hvert på denne banen, og vi blir ikke veldig overrasket om det likevel kan gå mot fine kroner igjen. Når det gjelder dagens beste banker så var det flere vi vurderte underveis, men landet tilslutt på 4 Orvar Mollyn i V64-2. Beste hesten, og den burde ha en topp sjanse selv om den skulle havne utvendig leder. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 6 Kimbee Dream – Er spesiell, og ikke helt enkel. Nå har den imidlertid igjen en dønn riktig oppgave foran seg, og dette kan utmerket godt ende som det gjorde fjerde sist fra samme spor, tet og slutt! Er nemlig ordentlig bra på sitt beste, og det er med slike betingelser som dette den skal spilles. 8 Van Kronos – Blir det nok en god del skriking på i kveld. Denne var veldig lovende som 2 + 3-åring, men innfridde ikke som 4-åring, og har floppet som 5-åring. Dette er ikke unormalt med hester fra Svante Båth som alltid har dem ekstremt tidlig fremme, og da blir det ofte slik at skallen er «svidd» når de blir 4 og 5-år. Van Kronos debuterer i kveld for Oskar Kylin Blom, så får vi se om han greier å riste liv i den. Er god nok på kapasitet, og den får stå som en stor outsider direkte.

V64-2 : 4 Orvar Mollyn – Var nok ikke helt på topp sist, men den var da også ute mot veldig gode hester. Kommer nå ut etter en liten pause, og den er dessuten tilbake i dønn riktige omgivelser. Tåler å bli brukt underveis, og selv om den etter hvert skulle havne utvendig leder så må dette dreie seg om en meget god sjanse. Motivert favoritt som også vi tror mye på.

V64-3 : 4 Moschino Degato – Vinner normalt dette løpet om den bare skikker seg. Ble forstyrret til galopp sist, men kom voldsomt tilbake i kulissene, og den så knallfin ut for dagen. Hadde gått en lav 13-tid/2140ma uten den galoppen. Her er det veldig overkommelig i mot, og den må være spillbar i et løp som dette!

V64-4 : 4 Shadow – Blir tungt betrodd her, og feilfritt kan det dreie seg om tidlig tet og slutt. Vær dog litt OBS på at dette er et amatørløp, og kusken er ikke «verdens beste». Helt grei tipsener, men her velger vi uansett å plukke med noen hester.

V64-5 : 9 Vine Vision – Har vært veldig bra, og den har ikke gjort mye feil i år. Har vært bunnsolid de siste gangene, og formen skal være veldig bra. Kusken er dessuten solid, og det meste ser riktig ut på forhånd. Veldig motivert tipsener som har en stor sjanse om alt går riktig for seg.

V64-6 : 9 Avena Jet – Er en VELDIG bra 3-åring, og hadde denne hatt et åpent spor så hadde det dreid seg om den beste bankeren i omgangen. Har gjort det skarpt mot betydelig bedre hester enn dette, og klaffer det bare litt underveis så tror vi ikke den taper. Også dette er en veldig motivert favoritt som vi må tro mye på.