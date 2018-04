Åpen V64-jackpotomgang med spennende banker

Björn Goop er aktuell i dagens V64-omgang på Solvalla. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 21 V65-bonger. Sjekk ut følgende:

* 8 bonger a Kr.500 (fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.16 278,-.

* 5 bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.17 022,-.

* 6 bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.17 518,-.

* 1 bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.729) betalte ut Kr.18 014,-.

* 1 bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 510,-.

Luketømming i V4-spillet på Forus 21. april!

Undertegnede serverte sterke tips til Forus lørdag, og spesielt i V4-spillet tok vi for oss! Vår mellomste V4-bong på Kr.480 suste inn, og betalte tilbake fine Kr.6 382,-. SUPERSJOKKET, og 30,83 ODDSEREN Odins Høvding, advarte vi skarpt for. Den var en A-hest for oss...

Solvalla byr på en SVÆRT UTFORDRENDE V64-OMGANG tirsdag, og det er en omgang som burde gi knallgodt betalt. At vi har en JACKPOT på 1,1 millioner gjør oss ikke akkurat mindre sugen på denne menyen, og vi har lagt ned mange timer arbeid for at nettopp du skal få de beste tipsene. 10 Volstead (V64-5) vil man til Elitloppet med, og feelingen er at det er i kveld den skal vises frem. Er den hesten med hardest skalle i løpet sitt, og med Takter opp går vi for et frekt bankerspill! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 5 Mellby Emeralds – Er en kanon i grunnlaget, men den har dessverre slitt med helsen, og har derfor ikke utviklet seg som ønsket. Feilet med krefter igjen i angrep nest sist, mens den nå sist fullførte bunnsolid på en knallgod tid. Har en bra sjanse om den bare henger sammen i aksjonen sin… PS. 1 Gear Extension – Knep seieren på en meget god tid sist, og den utvikler seg fint. Glem ikke at den femte sist var god fra dødens på en såpass kapabel hest som S.G. Charpentier… På en lynrask bane er det alltid vrient å plukke strekhester, og feelingen er at den vil lede dette svært lenge. OBS!

V64-2 : 9 Felicity Sisu – Ligger litt i skorpen, og den må være spennende når Jepson nå får teste den. Spurtet strålende i sitt siste løp, og den var ikke veldig langt bak en såpass god hest som Global Wild Card da. På klokken stod det 12,5 s 800m med krefter igjen. Har en stor toppfart i kroppen sin, den står i et ypperlig smygspor, og den kan fort få dette litt sydd opp. OBS! PS. 5 Quarcia – Liker vi skarpt, og den utvikler seg fint. Gikk 13,1 s 800m bak «umulige» Cathrine’s Chevy sist, og var ikke tom på det. Skal naturligvis med på alt.

V64-3 : 8 Global U. Turn – Dette er ingen dum traver, og det er en hest som Svante stadig nevner i positive ordlag. Spurtet klart bra sist, og vi hadde 12,6 s 800m på klokken med krefter igjen. Det spennende nå er at den kommer ut skoløs for første gang i karrieren, og da er i hvertfall vi på vakt. Kan åpne bak bilen, den har blitt strøket inn et spor, og her klemmer Adielsson til direkte? SE OPP! PS. 9 One Two Beat – Går litt under raderen, men fakta er at denne var brenngod i nederlaget sist. Skulle den kanskje være ytterligere forbedret nå, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg. Tas med på alt!

V64-4 : 5 Lady Soldier – Skiftet trener på slutten av fjoråret, og den virker å være ordentlig pågang i ny regi. Den feilet i angrep med krefter igjen i årsdebuten nest sist, mens den passerte mål med krefter igjen etter sene luker sist. Er LYNRASK fra start, og fra tet/rygg leder trenger den fakta ikke å være borte. OBS! PS. 1 Zangone – Blir hardt betrodd, og den har vært knallgod i de siste løpene. Skulle den greie å forsvare sporet (noe vi tror den får problemer med), ja, da er nok løpet over. Vi hadde banket den fra spor 2, men nå tør vi ikke da sporet kan bli en felle.

V64-5 : 10 Volstead – Blir vår frekke JACKPOTBANKER denne tirsdagen. Vi har nemlig en svært vrien/åpen omgang foran oss, og en klink banker var alt annet enn enkel å finne. Volstead årsdebuterte sist, og det meste ble feil da. Gikk 08,8 s 800m i kulissene, og det må være godkjent. Var ikke rigget til, men det regner vi med at den blir nå da man har klare ambisjoner om å være med i årets Elitloppet. Gikk med åpent hodelag sist, men nå blir vel det et stengt? Johnny Takter opp er et stort pluss, den tåler å bli brukt, og det er den hesten med best skalle i feltet. ALL IN!

V64-6 : 1 Vida Loca Bi – Dette kan dreie seg om tet og slutt. Den er nemlig lynrask fra start, den har stor fart i kroppen sin, og er den OK direkte etter pause dreier det seg om en god sjanse. Vi er dog ikke veldig glad i hopper på denne tiden av året, og vegrer oss for å banke de. Motivert, men… PS. 9 Garmin B.J. – Har det blitt utrolig mye feil for, og den er bedre enn raden. Det er snakk om en utrolig bra hest i grunnlaget, og nå burde vel det for en gangs skyld klaffe? Blir livsfarlig med tempo, og vi må bare varsle! Sjokker?