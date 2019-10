Åpen V64-omgang med et gedigent potensial

Christoffer Eriksson er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Kalmar byr på en utfordrende V64-omgang, og her kan det fort gå mot veldig store kroner til dem med riktig rekke. Dagens beste banker kommer ut i V64-2, og her går vi ALL IN på 2 Counterfeightr som har sjeldent fine betingelser foran seg. Ellers vrimler det av mulige godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:

V64-1 : 3 Benjamin SH – Er en 3-åring under en RIVENDE utvikling, og i et forsøk til Svenskt Trav-Kriterium sist var den helt strålende. Spurtet da meget sterkt i kulissene etter hinder på veien, og så lekker ut i målgangen. Har aldri feilet, og den har dessuten taklet trange spor i volten før. Vi hadde gått for et bankerspill med toppkusk, men nøyer oss med å sette den klart først med Fredrik Persson.

V64-2 : 2 Counterfeightr – Har nydelige betingelser foran seg denne kvelden, og det kan helt klart dreie seg om tet og slutt. Gikk 12,8/2140ma etter pause sist, men det var også maks. Distansen nå passer bedre, den er nesten på kronen riktig inne i grunnlaget, og dette må dreie seg om en TOPP MULIGHET! SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-3 : 5 Aero Zappo – Dette er en veldig fin hest som har hatt sine problemer, og er derfor sparsomt startet. Var meget god etter pause sist, og den fullførte bunnsolid da. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, den er kuskeplusset, og dukker dessuten opp i et løp hvor motstanden ikke skremmer. Blir ikke helt tatt på alvor, og den ser ut til å bli veldig bortglemt. KAN SKRELLE!

V64-4 : 1 Bellzapp – Er slett ikke så verst, og det skal bli spennende å se den etter pause. Er normalt veldig kjapp i vei, og kan ikke få spesielt mye bedre betingelser enn dette. Blir veldig lite spilt i forhold til megafavoritten, men over denne distansen er i hvertfall vi på vakt. PLUKKES MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-5 : 10 Delantero – Var tapper etter et upassende tøft opplegg nest sist, mens den fikk sjansen for sent sist. Holder en meget solid form, distansen takler den like bra som noen annen, og motstandsmessig ser dette svært riktig ut på forhånd. Vår tipsener. 2 Perfect Gede – Var TUNG etter en lengre pause sist. Er egentlig god nok i massevis, og kan være litt spennende med løp i kroppen.

V64-6 : 12 Simb Triumph – Er VELDIG bra, men blir likevel kraftig undervurdert i finalen. Sporet på en kjapp sprint trekker naturligvis ned, men motstanden er billig, og med tempo blir vårt drag skummel for noen og enhver. Så meget fin ut etter pause sist, og kom til mål med krefter igjen da. Kan blåse alt med tempo, og vi velger å varsle skarpt for denne bortglemte ideen.