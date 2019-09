Årets fineste V64-omgang på Solvalla

Erik Adielsson er aktuell i kveldens V64-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Lerum med supertips på Färjestad 9. september - kr 960 ble til kr 16 879!

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine 16 879 kr.



V64-omgangen på Solvalla i kveld er uten tvil den fineste V64-omgangen i året. Her skal det altså kjøres forsøk til Svenskt Travkriterium samt Trav-Oaks. Sveriges beste 3-åringer rammer inn denne superkvelden, og dette gleder vi oss stort til. Når det gjelder V64-omgangen så skal ingen bli overrasket om det kommer en skrell eller to når det er snakk om ferske hester, og vi blir derfor alt annet enn overrasket om dette gir bra betalt. Den beste bankeren kommer ut i V64-3, og her står 4 Bythebook alene på ALT. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 4 Civilon – Er en av de STORE outsiderne til å vinne årets Kriterium, og har naturligvis en fin sjanse i innledningsløpet. Avgjorde enkelt etter en kjapp avslutning sist, og kom til mål med krefter igjen. Det skal bli spennende å se om Nurmos gjør noen endringer til denne starten, for hittil har den kun gått på sin vanlige treningsbalanse. Motivert favoritt. 11 Harper Seabrook – Er grunnkapabel, og glem ikke at den nest sist lekte med 8 Cruise som blir mye mer spilt her. Kommer nå ut etter pause, og Robert Bergh har nok siktet på nettopp dette forsøket. Kan skrelle om favoritten skulle være under pari.

V64-2 : 2 Boxer Shrimp – Kommer ut etter ca to mnd pause, og Robert Bergh har garantert prøvd å sette den maks opp mot dette forsøket. Utviklet seg meget bra tidligere i år, og det er snakk om en hoppe som har en god del inne. Har møtt de beste i årgangen, og mot en noe billigere gjeng fra det beste sporet bak bilen burde dette rekke en bra bit. Vår knepne favoritt i et ellers småskummelt løp.

V64-3 : 4 Bythebook – Suste til tet sist, og holdt siden sikkert unna. Gikk 12,9/2140ma etter pause, og det må være bra. Er nok ytterligere forbedret til denne starten, og nå blir det også på med en BIKE. Dundrer til tet, og blir bare tempoet sånn noenlunde normalt, ja, da tror vi ikke denne taper. VI BANKER! PS. 8 Gulfstream AM – Er et løfte, og hesten vi frykter. Vi er dog noe usikker på formen, og om den greier å vinne et løp som dette fra dødens.

V64-4 : 2 Kentin Day – Var en hoppe vi hadde MYE tro på tidligere i år, og den virket å være veldig lovende da. Har imidlertid ikke greid å følge opp, og noe må vel ha vært feil på denne? Sist spurtet den dog fint igjen, og var oppløftende etter et par dårlige prestasjoner. Er kjapp fra start, og fra for eksempel rygg leder kan dette være en skrell-luring. Settes knepent først i et ellers spennende løp.

V64-5 : 12 Guzz Mearas – Er en hest vi vet at det er stilt STORE forventninger til, og det er også en hest som passer perfekt på dagens distanse. Vant enkelt sist, og fungerte som den skulle på sin barfotbalanse. Sporet nå trekker naturligvis ned, og skulle 8 Global Aventure bli sluppet til tet så kan det bli vrient. Blir dog såpass lite spilt at vi gir den en skrellsjanse, og plasserer den knepent foran Global Aventure.

V64-6 : 4 Bear A Perfection – Relativt åpen finale hvor vi plukker med oss en del hester. Vi prøver oss dog med et mulig supersjokk, og vi gjør det med en 3-åring som er under en rivende utvikling. Gikk altså et helsvett løp sist etter grov galopp, og avslutningen i kulissene luktet det svidd av. Gjør seg ikke bort om den er som sist, og går feilfritt. Plasseres helfrekt foran 10 Upset Face (best om den leverer) samt 7 Belker.