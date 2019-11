Bankere i storform

Ulf Ohlsson kjører en av våre to bankere på Romme fredag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Biri: Kun galopp imot for V65-bankeren

V65 Boden: Elektrisk lunsjbanker i Boden

V75 Bjerke lørdag: Se lørdagens V75 gratis på Nettavisen

Tippetips: Helgrønt for Norge på midtukekupongen

Spillsenteret: Vi har vurdert fredagens viktigste kamper

Oddssingel EM-kvalik: Sverige har alt i egne hender

Eurojackpot fredag: Fredag er det rekordpott på 908 mill kr

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Vi har en fantastisk fin helg foran oss med storstilt internasjonal V75 på Bjerke lørdag ettermiddag som der soleklare sportslige og spillemessige høydepunktet. Her det 60 millioner i den totale premiepotten og hele 34 millioner til en eventuell norsk alenevinner. I tillegg er det sesongavslutning på Øvrevoll søndag og en herlig internasjonal V64-omgang med jackpot og 245 945 SEK ekstra i sekserpotten. Og søndag kveld er det klart for stor jackpotomgang på Sørlandets travpark der det er internasjonal V65 med hele 630 585 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Her er noe av det vi kan by på i kveldens V64-omgang fra Romme utenfor Borlänge:



4 Victor A.U. (V64-1) innledet kanskje karrieren hos Svante Båth litt tvilsomt, men de to siste innsatsene vitner om storform hos den åtte år gamle hingsten der det har blitt to imponerende seire etter solide spurter ved begge anledninger. Han er kjapp fra start, trives på dagens distanse og at det er snakk om sprint denne gang er slett ikke noe minus. Mot nokså overkommelig selskap tror vi på tet fra start til mål. Banker!

13 Ajlexes Leif (V64-5) står riktignok litt sjanseartet til i bakspor på sprint, men formen er helt på topp der i gården og bare det klaffer litt med løpsopplegget herfra tror vi det er snakk om en topp vinnersjanse igjen. 4-åringen har imponert stort i sine fire siste seiersløp og i nederlaget i september ble han treer i tøft V75-lag. Vi har god tro på ny seier.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





10 Lex Peidei (V64-4) ser veldig fin ut om dagen og ser ut til å ha funnet et nytt gir nå i høst. Fra tillegg skal det naturligvis også klaffe litt, men formen er sterkt i anmarsj og med riktig reise underveis har han som regel alltid solide avslutninger å by på. Med velkjørende Ulf Ohlsson i sulkyen er sjansene ivaretatt på beste måte. Tidlig bud i løpet.

4 Ontrack He's Black (V64-6) har virkelig funnet formen etter en liten pause - noe to overbevisende seire på rappen forteller. Sist hadde Westerholm-traveren full kontroll fra tet på samme bane. Har fine forutsetninger igjen og tet fra start til mål og reprise fra sist fredags triumf er absolutt ingen umulighet. Må med på alle bonger.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under