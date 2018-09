Bankeren vinner trolig fra dødens

Robert Bergh er høyaktuell under V64-omgangen på Mantorp i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Uken har altså kommet, kanskje den beste uken av alle for oss som elsker travsporten her hjemme i Norge. Klasseløpshelgen går av stabelen på Bjerke den kommende helgen. Som vi gleder oss! Før den tid er det masse vi skal gjennom og det er bare å ta fatt på en ny uke. Mandagen begynner med en deilig internasjonal V4-omgang fra Halmstad. Her må spill være levert innen 12:20. Bjerke overtar med en finfin V5-lunsj 13:40. Til kvelds er det Leangen som står i fokus. 18:55 er frist for V65-spill her. Mens 19:30 har vi fullt fokus på Mantorp og V64-kjøringen til vårt naboland.

Strålende V75-fulltreffer på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle! Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.

Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte følgende info:

V75-5 : 5 La Diva Rossi – Er en SVÆRT grunnkapabel hoppe som virkelig har tent til for sin nye trener Linda Pulkkinen. Var tapper etter et upassende opplegg nest sist, mens den vant enkelt fra tet sist. Er lynrask fra start, og skulle denne komme seg foran, ja, da har den form til å overraske. OBS!

Omgangen på Mantorp er meget fin. Det er flere store favoritter jeg mener vi må gå i mot. Treffer vi her, og bankeren sitter, så kan dagens tips være meget verdifulle.

Sjekk ut følgende V64-analyser:

V64-5: 4 Alone. At denne hesten debuterer på lang distanse ser jeg på som et gedigent pluss. Denne hesten virker rett og slett som en tanks. Han er ekstremt godt trent og har styrken som sitt store våpen. Maharajah-sønnen har virkelig imponert undertegnede den siste tiden, og innsatsen sist var femstjerners. 3-åringen hadde vunnet om han hadde noe mer toppfart i kroppen. Kihlstrøm, som kusket sist, sendte frem Alone til dødens da det gjenstod en runde. Derfra kjempet han tappert til andreplassen. Vinneren var en meget god hest fra Finland. Det jeg la spesielt godt merke til var at Alone ikke virket sliten i det hele tatt, men han hadde bare ikke farten inne til å ta seg forbi. Jeg håper dagens kusk Pasi Aiko kjører på hesten sin styrke. Jeg har sett sistnevnte kjøre Alone tidligere, og han har gjort det med bravur. Dette er en hest jeg liker godt og mener han skal spilles i dag. Mandags morgen er dette en 25-prosenter, og da finner jeg verdien så spillbar at jeg går all in! Dagens beste banker i begge spillformer.

V64-1: 11 Ibiza Nalan. Et dameløp åpner V64-omgangen. Et åpent et sådan. Hesten jeg mener skal være et objekt er 11 Ibiza Nalan. Formen til denne hesten er virkelig fin for tiden, og dagens konkurrenter skremmer overhodet ikke. I tillegg til dette har hesten fått en meget dyktig kusk i Emilia Leo. Bare i år har hun kjørt eller ridd inn over tre millioner. En meget sterk statistikk. Hoppa satt fast for lenge i et V75-løp tredje sist og spurtet i stor stil da åpningen kom. Nå sist synes jeg hesten leverer en ny strålende avslutningen til fjerdeplassen i et V75-løp. Det var gode hester med. Denne hesten står ikke tilbake for noen, og med klaff underveis tror jeg Emilia Leo kan sette inn en bombe i innledningen!

V64-2: 1 Next Limit/ 4 Veams Allegro møttes på Mantorp 18. august. Da måtte Next Limit trave store deler av løpet i dødens, mens Veams Allegro fikk et perfekt løp i rygger helt frem til oppløpet. Dette ble utslagsgivende, da Veams Allegro vant med et par lengder foran Next Limit. Disse to er ganske så jevne, men først på ranken setter jeg 1 Next Limit. I tillegg til at 4-åringen presterte bra 18. august, kusker Carl Johan Jepson hesten i dag. Da er det store muligheter for at ting blir rett underveis. Begge hestene skal dog på alt av bonger.

Videre får og 3 Niklas M.J, 9 Tom C. Coger og 10 Deux En Un plass på alt av forslag. Særlig førstnevnte er jeg spent på. Denne kan sitte i tet tidlig.

V64-3: 7 Pampalo blir klar favoritt i dette løpet, men det kjøper ikke jeg. Det blir ingen banker for meg. Hesten er ingen rakett bak bilen, og blir trolig ikke sluppet til tet i dette løpet. I mine øyne vil det isåfall være veldig rart om han blir.

4 Legend Brodde mener jeg er spillet i løpet. Hesten er lynrask ut. Her må vel trener og kusk tenke det samme som meg - nemlig tet og slutt. Dette er en finfin traver, som er vant med å møte gode hester. Tredje sist fullførte hesten strålende til andreplassen bak Ucello Jet. Nest sist ble vallaken sliten fra tet. Glem det. Nå sist ble det galopp bak bilen. Opphentingen var godkjent. Fra tet er denne hesten giftig, og jeg mener helt klart at hesten møter motstand han normalt skal ha meget fine vinnersjanser mot, hvertfall fra tet. Motivert tipsener!

V64-4: 8 Global Vintage blir en banker for veldig mange, men ikke for meg. Grunnen for det er dagens motstand. Det er to hester jeg spesielt mener vi skal se opp for. Nå kan det ha seg slik at Global Vintage blir sluppet til tet billig og leder dermed rundt om, men som en 70-prosenter mener jeg vi må gå i mot. Det kan nemlig bli en rolig start, for så å gå ned bakerst, deretter sende frem til dødens. Med det opplegget er hesten alt annet enn en klink vinner. Hesten har virket trøg, og det er trolig mye mer å gå på. Men fakta er at det hesten har levert så langt, trenger neppe å holde til seier i dag. God sist, men motstanden var svak.

1 Joke Ribb. Denne har rukket å vise store farstressurser. Rask bak bilen er han. I tre strake løp har hesten sittet bom fast over mål. Jeg finner det veldig spennende at hesten i dag trolig sitter i tet underveis. Dette er en finfin traver, og kjenner vi Kolgjini slipper neppe han til storfavoritten. Et herlig drag i løpet. Det samme synes jeg 2 Rudsiha er. Denne har kun gjort to løp så langt i karrieren - det i regi Kolgjini. I dag kommer hesten ut i regi Robert Bergh. Dette finner jeg spennende. Den er god denne, og har utviklingen gått riktig vei, så skal favoritten slite.

V64-6: 12 Vien Ici. Denne er svært spennende i avslutningen. Løpet denne 4-åringen leverte tredje sist var ekstremt sterkt. Galopperte grovt tidlig da, men opphentingen var solid. Vallaken hadde vunnet løpet enkelt uten galoppen. Han så helt rå ut ned oppløpet. Nest sist spurter Svanstedt-traveren sterkt til fjerdeplassen. Nå sist ble det galopp tidlig. Jeg er sikker på at formen aldri har vært bedre enn hva den er for tiden. Om den italienske 4-åringen gjentar løpet tredje sist er det en fin vinnersjanse. I morgentimene mandag er hesten spilt på to prosent. Passes!