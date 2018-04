Dagens beste objekt møter en storfavoritt

Christoffer Eriksson er høyakutell foran dagens V64-omgang på Åby. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En gnistrende travhelg er i emning og lørdag er det altså klart for Olympiatravet på Åby med gedigen internasjonal V75-omgang. Åby som "tjuvstarter" allerede fredag med topp sport og V64-omgang med kvalifiseringsløp til anerike Drottning Silvias pokal med 4-årige varmblodshopper og Kong Gustafs pokal i åpen klasse for 4-åringene. Fredagen innledes med V65-lunsj fra Dannero og her hjemme byr Jarlsberg på en flott V65-omgang fredag kveld.

Nå skal alt handle om den praktfulle V64-omgangen fra Åby fredagskveld. Det er jackpot og det er fine 935 170 ekstra svenske kroner i sekserpotten. Det kommer ut topphester på løpende bånd. Jeg har funnet frem til to bankere og flere meget spillbare objekter.

Goop og Vamp innfrir

4 Vamp Kronos i V64-1 blir dagens beste banker for meg. Jerry Riordan-traveren er knallgod på sitt beste og blir en av de store favorittene når finalen av Drottnings Silvas Pokal skal bli kjørt i mai.

I dagens uttagningsløp tror jeg de fleste vil være storfonøyde med ryggen til Vamp Kronos. Fra tet kan jeg ikke se hesten tape dette løpet, om han ikke er skadet eller syk for dagen. Bjørn Goop kusker 4-åringen i dag og det har han gjort tre ganger tidligere. Alle gangene har endt med seier. Innsatsen hesten leverte på Solvalla fjerde sist var morsk. Da bare blåste han rundt hester som Lucifer Lane og Hard Times. Jeg var mektig imponert. Ingen av dagens konkurrenter skremmer, og jeg tror 4 Vamp Kronos er en vinner i V64-1.



Maharajah-sønn med toppsjanse

4 Who's Who kommer ut i V64-5. Dette er en travmaskin. Det er sjeldent jeg bruker slike ord, men denne Maharajah-sønnen har alt. Utstråling, styrke, fart og psyken er så til de grader på plass.

Måten 4-åringen tok ned Malmin sin Floris Baldwin på Solvalla sist var imponerende. Who's Who bare koblet grepet og lenset unna på en meget sterk 12-tid. Hesten har startet ti ganger i karrieren og vunnet syv av dem. Jeg har tittet på alle seiersløpene og fellesnevneren ved disse er at hesten har vunnet tilsynelatende enkelt og med masse krefter spart. I den siste starten på Solvalla travet hesten uten sko foran. Denne balanseendringen gjorde hingsten bare enda bedre. Jeg tror han vinner dagens løp, selv om det er et par meget skarpe konkurrenter i mot. Normalt er det ingen som rår på denne knallgode traveren, som travmaskinen Maharajah er far til. 4 Who's Who blir en banker i både V64- og DD spillet.



Adielsson på en Melander-traver

6 Auto Relight blir mitt objekt i V64-2. Hesten som blir trent av Stefan Melander har nå fått tre løp i kroppen etter en lengre pause.

Jeg synes de første to innsatsene etter pause kun var middels. Langt bedre var hesten nå sist. Da blåste han til tet og slapp til gode Lucifer Lane. Auto Relight så meget fin ut underveis og ble sittende fast oppunder mål. Hvor mye krefter det var spart er vanskelig å konkludere med, men jeg synes 6-åringen så veldig fin ut over mål. Med en slik innsats i dagens løp kan han fint vinne dagens løp. Han er lynrask ut, og jeg tror Adielsson plasserer hesten enten i tet eller lederrygg. For meg blir 6 Auto Relight det klare objektet i løpet.

1 Harran Boko imponerte voldsomt nest sist. Da så han ut som en rund million og vant med tyve meter. Nå sist var han mye svakere og galopperte som slagen i siste sving. Jeg tror han forsvarer sporet i dag og i dag er distansen passende 2100 meter. Conrad Lugauer sin traver skal med på alt av forslag.

Jeg kommer til å gardere dette løpet ganske bredt, men for dere som vil ha en billig løsning, kan prøve å stå på 1 Harran Boko og 6 Auto Relight.

Dibaba må ikke vinne

4 Dibaba i V64-3 blir stor favoritt. Ready Cash-sønnen som blir trent av Roger Wallmann årsdebuterte på Gävle for en drøy måned siden. Hingsten var god til seier, men var nære galopp flere ganger underveis. I dag møter Wallmann-traveren bedre hester enn sist.

Mitt objekt i løpet blir 1 Vanquish Kronos. Dette er en meget god traver, og 4-åringen er rask fra start. Jeg tror Christoffer Eriksson kjører hesten i tet i dette løpet. Kommer Dibaba tidlig, kan han slippe og deretter utfordre på siste indre ned oppløpet. Min personlig mening er at Vanquish Kronos ikke er noe dårligere enn Dibaba på ren kapasitet. Riordan-traveren gjorde flere meget gode løp i fjor. Jeg ble mektig imponert over hesten på Åby 6. september. Da bare knuste han en så god hest som Hamre-traveren Waffle Cone. En slik innsats i dag vil rekke meget langt. Hestene til Jerry Riordan er nesten alltid godt forberedt ut etter pause, og jeg har god tro på 1 Vanquish Kronos i dette løpet. Toppobjekt!

3 Current Affair skal og passes her. Dette dreier seg om en traver som virket ekstremt lovende tidlig i karrieren. Hoppa vant sine første fire løp. Etter dette har hun skuffet, men har nå gjort et løp etter en ni måneders pause. Der hadde hun full fart inn i mål og så meget bra ut. Det blir spennende å se 4-åringen i år, og jeg er sikker på at hun kan hevde seg i dette løpet.

Riordan igjen?

I V64-4 skal 2 Tropicana Ås være favoritten. Hoppa har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause og vært god i alle løp. Spesielt god har hun vært i sine to siste starter. Det har nok en sammenheng med at hun har gått skoløs i disse to startene. Hun har gått skoløs to ganger tidligere i karrieren. Det har endt med rekordløpet hennes på en 1.12,9 og en galopp bak bilen. Hun er veldig rask bak bilen, og tar seg nok tidlig til tet i dette løpet. Takter kan også slippe til en utfordrer å spurte via siste indre. Hun har sett meget fin ut den siset tiden og det blir garantert skoløs balanse i keld. Den klare utgangen i løpet.



9 Feed Your Head skal vi heller ikke glemme i kveld. Hoppa nå gjort to løp etter hun ankom stall Goop fra statene. Sist var hun svak og jeg kan ikke si hun har imponert så langt i Sverige. Jeg har dog vært inne og sett på hoppa da hun var Usa. Der gjorde hun flere toppløp og var i toppsjiktet blant hoppene. Hun kan helt fint blåse dette feltetet. Må med på alt.

Jeg kommer til å gardere ganske bredt i dette løpet.

Får vi en heftig duell?

I V64-6 møter 2 Enterprise mot 4 Perfect Spirit.

Av disse to har jeg klart størst tro på sistnevnte. Hesten som står oppstallet hos Daniel Reden imponerte meg voldsomt i sverigedebuten på Solvalla for 10 dager siden. Kihlström satt seg rolig til i dødens, og avgjorde veldig enkelt på oppløpet. Nå var ikke de hestene hingsten møtte sist noe målestokk, men det som var gledelig var at inntrykket på hesten var fint. Husk at denne hesten vant selveste Hambletonian i fjor. Dette er altså det største travløpet du kan vinne i Usa. Jeg er helt sikker på at denne hesten er bedre hest enn 2 Enterprise, men jeg vet at Perfect Spirit har hatt litt problemer i vinter. Fungerer han slik jeg håper, er 4 Perfect Spirit en trolig vinner.



2 Enterprise skal selvfølgelig regnes. Melander-traveren får nok tet på et tidlig tidspunkt her og kommer garantert til å være med fremme. Jeg har dog ikke latt meg imponere voldsomt av hesten i de to første startene i Sverige. Andrevalg.



De fleste spillere nøyer seg med disse to, men jeg vil ha med en hest til på alle forslag. Det er 6 Chianti, som årsdebuterer. Bjørn Goop trener og kusker. Hesten gjorde flere toppløp i fjor og jeg gleder meg til å se hesten i dette løpet. Jeg tror ikke 4-åringen står mye tilbake for de to amerikanerne, spesielt ikke Enterprise.