Dobbel jackpot i V64 på Bro Park

Norske Kaia Sofie Ingolfsland er første norske jockey som deltar i VM for kvinnelige jockeyer. Kaia rir også Nettavisens V64-banker på Bro Park søndag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Søndag er det store jackpotter i både V64 og V75 i Sverige. På Bro Park er det dobbel jackpot i V64-spillet med hele 977 946 SEK ekstra i sekserpotten. På Hagmyren er det hele 3 967 830 SEK ekstra i sjuerpotten i søndagens V75-omgang der det kun er kaldblodsløp på menyen. I tillegg er det herlige galoppløp på Klampenborg med både V4 og V5 på menyen og søndag kveld varter så Sørlandets travpark opp med en flott internasjonal V65-omgang.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Bro Park. Det er dobbel jackpot søndag og gedigne 977 946 SEK ekstra i sekserpotten. V64-løpene starter kl 12.45, mens en veldig spennende V4-omgang innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.33.

Nettavisens galoppeksperter leverte ellers strålende tips til V5-løpene i Gøteborg forrige søndag, til V4-løpene på Klampenborg forrige lørdag hadde også fine treffere til Jägersro sist onsdag.

Herlig V5-klaff i Gøteborg søndag 23. juni

Denne søndagen ble det herlig fullklaff i V5-spillet. V5-forslaget på Nettavisen med innl. pris på kr 900 satt som et skudd og betalte tilbake flotte 9 235 kr.



936 kr ble til 10 742 kr i V4 på Klampenborg lørdag 22. juni

Våre galoppeksperter traff meget bra med tipsene denne lørdagen. V4-forslaget med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og V4-utbetalingen ble på meget flotte 10 742 kr. På Eksperten ble det fullklaff for hele 12 andelslag.

Heldekk i riktig løp i V4 onsdag 19. juni

I V4-spillet på Jägersro onsdag 19. juni, helgarderte våre eksperter V4-3 der omgangens aller største favoritt var. Det viste seg helt korrekt. 9. valget 5 Mystic Town vant. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 673 kr.

Vi gir Kaia tillit

Bro Park avholder for tredje gang VM for kvinnelige jockeyer. For første gang har vi med en norsk deltaker, i det Kaia Sofie Ingolfsland har fått tillit i dette sterke feltet. Kaia har gjort det så bra i Skandinavia i år, at hun fortjener plassen. Ikke nok med det, i V64-4 gir vi henne tillit med 3 Saviano. I et relativt beskjedent felt har treåringen gjort fine fremskritt. I en ytterst krevende omgang tar vi sjansen, og bankerspiller 3 Saviano i V64-spillet og hesten blir også vår banker i V4-spillet.



Jockey-VM betyr at ryttere fra Japan, Brasil og rundt omkring i den store verden skal ri hester de ikke kjenner. Dessuten er banen ukjent, og alle løpene er utskrevet slik at sjansene skal bli så jevne som mulig. Fire av VM-løpene inngår i V64, og de to øvrige løpene virker også jevne. Tipsene i media spriker mer enn de pleier, og vi føler oss overbevist om at det blir en solid utbetaling for seks rette i denne omgangen.