Dobbel V64-jackpot med 1,5 millioner ekstra

Vainqueur R.P. og kusk Frode Hamre. Torsdag er det duket for årsdebut med Ulf Ohlsson som kusk. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Örebro klemmer til med årets fineste V64-omgang denne torsdagen, og det skal altså kjøres forsøk til Breeders' Crown. At vi også har en DOBBEL V64-JACKPOT med over 1,5 millioner ekstra gjør oss ikke mindre sugen på denne omgangen. Dagens beste banker var et 2-valg når vi la ut tipsene, men på våre bonger står flyvemaskinen 6 Felicity Shagwell alene. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 1 Leonardo Vici – Var fin etter pause sist, og den fullførte bunnsolid etter en dårlig start/dødens. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, den er bedre ut med volte kontra auto, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Settes først i et ellers ganske jevnt løp.

V64-2 : 7 Dexter Brick – Her blir 6 Person Of Interest kolossalt hardt betrodd, men det kjøper vi ikke helt. Bra hest, absolutt, men hvor bra? Nå sist møtte den kun møkk, og tiden skal man ikke vektlegge for hardt da banen var lynrask. Gangen før var den OK til seier, men ble da banket inn i et løp hvor flere skuffet stort. Som en nesten 80%er må vi bare prøve å felle den. Draget vårt årsdebuterer, og med tanke på at Djuse drar den rett ut i et Breeders’ forsøk må den ha trent bra. Avsluttet som en virvelvind i sitt eneste løp i fjor, og den avslørte der ekstreme fartsressurser/talent. Hadde 0,6% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er naturligvis galskap. SKAL PASSES!

V64-3 : 10 Scotch Brodde – Er en 4-åring som vi virkelig liker, og nå er det altså duket for årsdebut. I sitt siste løp i fjor havnet den utvendig leder, og man passerte på 11,4/14,1. Knakk lederen, men ble selv plukket ned oppunder mål. Feelingen er at den er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og leverer den på sitt beste direkte, ja, da kan dette dreie seg om en klink vinner. VI TROR MYE PÅ DENNE FREKKISEN!

V64-4 : 6 Felicity Shagwell – Imponerte oss noe kolossalt i fjor, og det er en gåte at denne ikke er klar favoritt i årsdebuten. Var inne på Åby for ikke veldig lenge siden, og der gikk den et jobb på 15,5/1600m med en kjapp avslutning. Andre Eklundh var superfornøyd med hesten, og han sa rett ut at hun virket helt perfekt. Har en stor sjanse i årsdebuten, og vi banker den frekt!

V64-5 : 4 Hermes Boko – Hadde et bra fjorår, og vi var spent på den før årsdebuten sist. Ble da passivt kjørt, men spurtet enormt nedover oppløpet. Kom til mål som helt ubrukt, og vi gav den et klart pluss i kanten. Klaffer det bare litt bedre nå kan det være duket for seier, og den prøves som en frekk tipsener. PS. 7 Feed Your Head – Fikk maks i debuten for Goop, men møtte bedre hester da. Skulle den bli sluppet til tet kan fakta dette løpet være over, og den er selvfølgelig med på alt.

V64-6 : 1 Vainqueur R.P. – Er den beste hesten i finalen, og hadde den var maksimalt rigget til, ja, da hadde vi gått ALL IN. Har nemlig trent ordentlig fint i vinter, og man har vært skikkelig fornøyd med den. Var 30-40m bedre enn 2 Lucifer Lane i sitt siste løp i fjor, og da hentet den dessuten lett flere lengder på favoritten fra start… Nå blir det sko på alle fire i årsdebuten, og da løser den nok ikke like raskt. Fra tet dreier det seg normalt om en vinner, men blir den overflydd er det mer sjansebetont. Skal dog stå først!