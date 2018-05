Dobbel V64-jackpot med 1,7 millioner ekstra

Örjan Kihlström kjører vår banker på Solvalla tirsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Örebro er først ut tirsdag med sin V4-lunsj kl.12.45. Momarken byr så på en knallfin V65-omgang kl.18.55, før Solvalla avrunder med sin V64-omgang kl.19.30. På Solvalla er det DOBBEL V64-JACKPOT, og det ligger over 1,7 millioner ekstra i sekserpotten.

Det blir både stor sport, og stort spill på Solvalla tirsdag. Vi har nemlig en heidundrende DOBBEL V64-JACKPOT med over 1,7 millioner ekstra i sekserpotten! På det sportslige planet venter også en høyinteressant kveld, og vår banker for kvelden skal ha en siste blåser i kroppen før Elitloppet. 5 Propulsion (V64-1) var knallfin sist, og vi ser ikke helt hvordan den skal tape innledningsløpet.

V64-1 : 5 Propulsion – Er en av de store favorittene til årets Elitloppet som går om knappe to uker, og man er naturligvis ordentlig sugen på at den skal ha en skikkelig blåser i kroppen før årets store høydepunkt. Var smellfin etter pause sist, og den pullet i mål på 12,1 fra dødens da. Gikk 08,1 på det raskeste i fjor, og den er normalt i en helt egen klasse i dette innledningsløpet. ALL IN! PS. 4 Snowstorm Hanover – Er en 4-åring som man hører at Melander har stor tro på. Ble for pigg i debuten for Melander, og det var game over direkte. Feilfritt blir den spennende å følge, og for de som spekulerer, ja, da er dette den første hesten som skal med i mot storfavoritten.

V64-2 : 15 Auto Relight – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og formen er bedre enn raden. Nest sist satt den for eksempel fast bak en såpass god hest som Lucifer Lane, og den varslet at storformen ikke var langt unna da. Sist ble det galopp, og gamer over direkte. Utgangsposisjonen her er ikke den beste, men motstandsmessig er det ganske overkommelig i mot, og med litt flyt på veien burde den duge. SE OPP!

V64-3 : 1 Narold Vox – Skulle helst hatt 2100m, men vi liker denne såpass godt under sal at vi likevel gir den tipsnikken. Avsluttet som en vind, og knep seieren nest sist, mens den nå sist fullførte bunnsolid bak stjernen Anna Mix. Er sikret et bra opplegg fra dette sporet, og blir det bare ridd litt offensivt fra flere, ja, da trenger det ikke å være feil å komme bakfra med sparte krefter. OBS!

V64-4 : 6 Sister Morphine – Er i en fantastisk form, og snart må vel det komme en seier igjen? Nest sist ble den sittende bom fast som helpigg. Nå sist spurtet den strålende via drøye spor, den var ikke tom over mål, og vi hadde 11,7 s 800m på klokken. Her er den helt riktig ute i grunnlaget, og den dukker opp der foran om den leverer som de siste gangene. OBS!

V64-5 : 2 Weekend Fun – Avsluttet noe helt enormt nest sist, og den hentet mange lengder på såpass gode hester som Enterprice/Trenscendence da. Nå sist ble det tidlig tet, den gikk 10,4 s 800m, men røk på foto. Hadde nok vunnet det løpet om Skoglund hadde kjørt litt hardere unna. Skulle den komme seg foran så er normalt løpet over, og det er snakk om en motivert favoritt. 3 Southwind Hydro – Blåste inn til en enkel seier fra sisteplass sist, og den skal bli spennende å følge første gang ut for Roger Walmann. Tas med på mistanke direkte.

V64-6 : 6 Beautiful Bacardi – Hadde Melander rigget til sist, og den imponerte noe kolossalt. Åpnet altså første 1000m på 10,9, men vant likevel enkelt på en knallgod tid. Går nok en lav 11-tid om nødvendig, og kommer den ut med samme utstyr som sist er den normalt klink. 4 Leet Hanover – Var ikke rigget til i debuten for Reden sist, og den ble kun kjørt snilt med i køen. Skulle den for eksempel komme ut skoløs, og gjort mer klar, ja, da er den ikke ueffen. Er dessuten lynrask fra start. Outsideren. 9 Helloise Boko – Ble matchet mot de beste i årgangen i fjor, og tredje sist var den for eksempel toer bak Vanquish Kronos. Nå årsdebuterer den, og fra et fint smygspor er den ikke borte om storfavoritten skulle underprestere.