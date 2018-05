Dobbel V64-jackpot med knappe 1,6 millioner ekstra

Det er dobbel V64-jackpot i vente på nasjonaldagen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Gratulerer med dagen, kjære Sportspill-lesere. 17. mai, julaften, og 1. juledag er de tre eneste dagene i løpet av året det ikke kjøres travløp i Norge. Galoppen har dog sin store festdag på 17. mai med storstevne på Øvrevoll. Det er både V65/V4 på menyen, og V65-løpene starter kl 15.50. I Sverige blir det derimot travløp, og Hagmyren sin lunsj begynner kl.12.45. Nasjonaldagen avrundes med en GEDIGEN DOBBEL V64-JACKPOTOMGANG fra Sverige. Eskilstuna står for løpene som begynner kl.19.30, og det ligger altså knappe 1,6 millioner ekstra i sekserpotten.

Eskilstuna avrunder nasjonaldagen med en DOBBEL V64-JACKPOTOMGANG, og det ligger altså knappe 1,6 millioner ekstra i dagens sekserpott. Etter at det ble favorittbetont på V64 mandag og tirsdag, så ser dagens meny BETYDELIG mer vrien ut. Her burde det bli store kroner til de med riktig rekke. Dagens beste banker føler vi sterkt for, og vi går ALL IN på 6 Bailiff (V64-3). Tidlig tet og slutt!

V64-1 : 3 Viggo Laday – Er litt spennende som veldig lite spilt i innledningsløpet. Den var ikke tom etter sene luker bak Magic Gwin nest sist, mens den nå sist ble sittende bom fast som helpigg. Virker å ha funnet superformen, den har nydelige betingelser foran seg her, og den er opplagt verdt et forsøk! 12 Rafiki Fri – Var ute i beinharde omgivelser sist, men den gikk bra, og vi hadde 11,3 s 800m på den etter et passivt opplegg. Nå er den billigere ute, og med flyt runder den de fleste. MÅ MED!

V64-2 : 2 Wunder Dream – Har tatt nye steg som 5-åring, og den var smellfin når den bare reiste unna tilslutt sist. Satt da i rygg leder, gikk så ut i dødens ca 600m fra mål, og siden var det takk og adjø! Vi hadde faktisk 12,5 s 800m på klokken, og det virket den helt ukjørt på. Står i drømmesporet nå, den er sikret et bra opplegg, og går alt riktig for seg tror vi på en STOR MULIGHET!

V64-3 : 6 Bailiff – Er dagens beste JACKPOTBANKER. Dette er en 4-åring som er MYE forbedret, og grunnen til det er at den har tent til på barfotbalanse. Nå sist havner den skikkelig på vingel fra start, og blir etter hvert bakket ned i køen. Blir så med i tredjespor på siste bortre, før den blir sjenert i den siste svingen. Avslutter likevel sterkt nedover oppløpet, og den kunne fakta ha vunnet løpet uten sjeneringen i den siste svingen. Vi hadde 12,2 s 800m på klokken, og den gikk altså knallsterke 13,8/2140ma. Er lynrask ut fra start, og fra springspor er feelingen at den renner til tet. Da taper den ikke et sprintløp som dette, og vi må bare gå til på den. ALL IN!

V64-4 : 1 Rocky Tilly – Vinner trolig dette løpet om den bare går feilfritt. Kommer nå ut etter en treningspause, det er gode rapporter på den, og den er MILEVIS bedre enn det grunnlaget den har på konto. Fjerde sist var den et par lengder bak Husse Boko/DA Pepperboy, og viste 11,1 s 800m. Møter jo ikke i nærheten av slike dyr nå, og fra et nydelig spor iler vi til med tipsnikken. 2 Eskimo Brother – Viste stor kapasitet når den stod hos Björn Goop i fjor, men den var dessverre ikke stabil. Sist debuterte den for Markus Svedberg, og det ble en veldig enkel/billig seier. Har MYE inne, og den skal bli spennende å følge i sitt grunnlag fremover. PASSES!

V64-5 : 3 Klöver All Over – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er veldig pågang. Til denne starten rykker man skoene for første gang, og det sammen med en yankervogn betyr normalt sett «dynamitt». Suser til tet, og den kan fort lede et løp som dette rundtom. 8 Persos Smokie – Er ordentlig bra, og den gjør en spennende start etter pause. Er klart best uten sko, men fakta er at den gjorde fine løp med sko i vinter. Tåler å bli brukt underveis, og vi blir ikke overrasket om den kan vinne dette fra dødens. SE OPP!

V64-6 : 14 Nirvana Broline – Kan være den store skrellen i finalen. Dette er en sparsomt startet hoppe som har vært på trippelen i 50% av løpene sine, og den pleier å være med i fremste rekke. Har vært litt tjukk rundt magen, men den blir stadig bedre, og her skal den passes. Tredje sist avslutter den sterkt, og vår klokke viste 11,8 s 800m. Nest sist avslutter den også sterkt, og nå viste den 10,3 s 800m. Sist var det monte, og den var GOD etter en dårlig start også i den stilarten. Klaffer det bare litt på veien kan bomben smelle. OBS! PS.13 Thelma De Glatigne – Er en VELDIG grunnkapabel hoppe som gjør en svært spennende start for sin nye trener Anna-Karin Rundqvist denne torsdagen. Vi plasserer den på outsiderplassen direkte!