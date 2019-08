Dobbel V64-jackpot med over 1,2 millioner ekstra

Björn Goop er aktuell på Solvalla i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Travmoroa fortsetter tirsdag, og vi har en dag spekket med nok av godbiter. Allerede kl.12.20 sparkes V4-lunsjen i gang fra Sverige, og i dag er det Romme som arrangerer løpene. Om kvelden er nervene i helspenn på Bjerke hvor det er duket for KRITERIEKVAL. V65-1 begynner som vanlig kl.18.55. Solvalla avrunder så tirsdagen med en knallfin V64-omgang kl.19.30. HUSK : Det er JACKPOT på Solvalla i kveld, og det ligger over 1,2 millioner ekstra i sekserpotten!



Solvalla byr altså på DOBBEL V64-JACKPOT denne kvelden, og det ligger over 1,2 millioner ekstra i sekserpotten. Vi går hardt ut i en fantastisk omgang, og anbefaler et bankerspill på 3 Fort Knox. Har vunnet i sporlottoen, og henger den bare sammen som den skal så er vi veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Har kun tapt en gang i karrieren, og da gikk den i dødens på 5 Bythebook, men nå blir altså rollene byttet om med vår banker i tidlig tet. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 3 Fort Knox – Her er det VELDIG viktig å huske på at vi nærmer oss Svenskt Travkriterium, og dette løpet er fort det minst viktige dem har i 2019. Fort Knox har vunnet i sporlottoen, og det kan dermed bety tidlig tet og slutt. Vi likte den dog dårlig sist, og den fungerte rett og slett ikke som man ønsket. Kommer nå ut etter vel en mnd pause, og vi tar det for gitt at den nå fungerer som den skal. Fra tidlig tet burde dette løpet være over. Glem ikke at den stod til 1,6 i odds når den møtte 5 Bythebook 16,6.2019… I det løpet var den stor i nederlaget etter en reise på utsiden. Vi tror MYE på revansje om den bare fungerer!

V64-2 : 8 Civilon – Liker vi, og det er en liten tvil om at dette er et stort løfte. Avgjorde lekende lett til slutt sist, og måten den avgjorde på fortalte oss at dette er en hest vi skal få se mye til fremover. Nå har man tapt i sporlottoen, men den er blitt strøket inn et spor, og den er god nok i massevis til å ligge dette feltet på rygg. Senker rekorden sin mye, og tar en ny seier? SPILLES!

V64-3 : 1 Zolly – Normalt dreier dette seg om tet og slutt. Har hatt et fantastisk år hittil, og den har imponert stort. Kunne ikke slå årgangseneren Mascate Match sist, men viste uansett 12,3 s 1000m fra en beskjeden plass, og den var veldig god. Usikkerhetsmomentet er at den ble strøket 2. juli for hoste, og den ble strøket 31.7 for en halsinfeksjon. Dette setter hester tilbake, og det er også grunnen til at vi ikke tør å gå ALL IN på den nå. Motivert, men…

V64-4 : 7 Västerbo Jolene – Dette er en traver vi VET at Kajsa Frick holder veldig høyt. Spurtet sterkt etter pause sist, og kom til mål med krefter igjen da. På ren kapasitet er den mer enn god nok, og med bare litt flyt på veien så dukker den opp på foto. Tas med på alt! 9 Red Alert W.F. – Har bitvis vært matchet i harde omgivelser på slutten, og dette er et billigere løp for den. Nå sist spurtet den bra, og formen virker å være veldig fin. Kan fort få det optimale smygløpet nå, og med tempo blir den skummel. KAN OVERRASKE!

V64-5 : 8 Voltaire Gifont – Har vært helt kolossalt god på slutten, og snart må vel denne få vinne et travløp? Var bunnsolid i tøffe omgivelser på Jarlsberg sist, og da gikk den altså en 10-tid over mellomdistanse. Gangen før var den enorm i nederlaget mot Who’s Who. Er betydelig billigere ute nå, og blir den bare kjørt med fra tillegget så skal mulighetene være gode. Motivert favoritt. 9 Rajesh Face – Har slitt med blodverdiene, og ikke fått vise seg frem på sitt beste i år. Er superkapabel, og når den nå kommer ut etter pause så er vel alt tipp topp igjen? Motbudet!

V64-6 : 1 Hersey Boko – Feilet som PIGG mellom hester i stengt posisjon på oppløpet sist, og den gikk glipp av en tid på 14,3/2140ma. Går nok ned mot 13,0 fra tet, og den trenger ikke å bli enkel å fange på en lynrask bane. Vår favoritt. 12 I’M Sailing – Er en knallgod 4-åring som vi holder høyt. Har levert svært gode løp på slutten, og formen er på sitt beste. Vi liker skarpt at den får opp Jepson i kveld, og fra et perfekt spor på tillegget er i hvertfall vi på vakt. Plukkes med på alt!