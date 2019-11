Dobbel V64-jackpot på Bro Park

Elione Chaves vant to løp i den uløselige V64-omgangen på Øvrevoll forrige søndag. Toppjockeyen har gode vinnersjanser også i søndagens jackpotomgang på Bro Park. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Søndagens byr på flere jackpotomganger. V64-omgangen på Bro Park byr på dobbel jackpot og hele 795 506 SEK ekstra i sekserpotten. Søndagen byr ellers på V75-omgang fra Eskilstuna og søndag kveld er det klart for internasjonal V65-omgang på Jarlsberg. Også her er det stor jackpot og hele 617 059 kr ekstra i sekserpotten.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og den doble jackpotomgangen på Bro Park. Her er det altså 795 506 SEK ekstra i sekserpotten. Spillestopp i V64 er kl 12.45. V5 er det også, og denne innledes i V64-3 med spillestopp kl 13.33.

Ekstrapott i V65

For to uker siden var V64-spillet så lett at det ikke ble penger for fire rette. Sist søndag var det helt motsatt, da ingen klarte rebusen på Øvrevoll. Det er stipulert at en alenevinner vil få utbetalt to millioner for rett sekser, pene penger en måned før jul.

Vi har valgt å gå litt tynt i tre løp. V64-1 og V64-4 er toårsløp, og blant de yngste skiller det ofte mer enn blant de eldre. De beste blir i den første årgangen ikke straffet for å prestere bra, og derfor prøver vi å gå tynt. I V64-4/V4-2 hadde 6 More Caviar en flott debut til seier for tre uker siden. Men 7 Fast and Free kommer fra England med sterke innsatser. Har aldri startet på sand, og det er et usikkerhetsmoment. Vi står uansett på denne duoen både i V64-spillet og i V4-spillet.



Vi går også tynt i V64-6/V4_4/DD-2. 8 Noosa Prince har to seire på raden, begge tatt med Elione Chaves som makker. Nå er Chaves på plass igjen, og formen er meget god. 8 Noose Prince bankerspilles på de to minste V64-forslagene og blir også vår DD-banker.



Vi rangerer 10 Dutch Heart nærmest. Tapte en del fra start sist, men rakk likevel frem til seier. Blir med på de to største V64-forslagene og på samtlige V4-forslag.

De tre øvrige avdelingene synes vi er åpne. Selv om ikke feltene er så store, tror vi det blir fine penger for seks rette.