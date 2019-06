Dobbel V64-jackpot på nasjonaldagen i Sverige

Det er dobbel V64-jackpot på nasjonaldagen i Sverige denne torsdagen. Foto ved hesteguiden.com

V4 Gärdet: Superpopulær galopp på Gärdet

Vi har en innholdsrik torsdag foran oss, og med tanke på at man feirer nasjonaldagen i Sverige så blir skjemaet litt annerledes enn hva vi er vant med på en torsdag. Lunsjen fra Sverige begynner først kl.13.00 i dag, og da dreier det seg om en V4-omgang på galoppen til Gärdet. Deretter venter en V5-lunsj på Sørlandet kl.13.40. Det store høydepunktet denne torsdagen skjer kl.15.10, og da skal vi til Kalmar hvor det er DOBBEL JACKPOT I V64-SPILLET! Her ligger det over 1,6 millioner ekstra i sekserpotten. Videre skal vi til Øvrevoll kl.18.30 hvor det også er JACKPOT, og her ligger det 378 617 ekstra i sekserpotten. Klosterskogen avrunder torsdagen med et herlig V65-spill kl.19.35.



Lerum med V4-FEST 1. juni - Kr.1 152 ble til Kr.10 177!

Det ble ikke spesielt lettløst i lørdagens V4-omgang til Dannero, men vi "serverte nøkkelen" til hvordan man skulle komme til lukene. Vi kjøpte nemlig ikke helt at Lome Storm skulle være gigfavoritt, og betalte for SUPERSJOKKET Mana Estelle (2,7% - 25,54 i odds). Den største V4-bongen på Kr.1 152 satt som støpt, og betalte ut meget fine Kr.10 177,-



OBS! V64-1 begynner kl.15.10! Det er altså DOBBEL V64-JACKPOT i dag, og det er en svært spennende omgang vi har foran oss. Vi spiller med frekke bonger, og de litt større bongene er uten banker. Gå ikke glipp av følgende til Kalmar:



V64-1 : 1 Spartan Kronos – Kommer ut etter et nytt avbrekk, men den pleier å være godt forberedt etter disse skadeoppholdene, og det er gode rapporter på den direkte. Med så få hester i feltet kan det kanskje bli billig å gå i tet, og den har trossalt en god sjanse å lede et løp som dette hele veien. 2 Monark Newmen – Ble sittende bom fast bak Perfect Spirit i årsdebuten nest sist, mens den ikke var like god sist. Duger normalt i massevis i et løp som dette. Motbudet.

V64-2 : 1 Global Venture – Kan fort være helt klink her, og den må bare prøves denne torsdagen. Har avslørt talent, men dessverre vært noe ustabil. Nå er den kastrert, Peter Untersteiner skryter av den i jobbene, og melder at dette er en hest han tror på MYE i fremtiden. Viste på Åby nest sist at den er kjapp i vei, og feelingen vår sier tet. Burde fakta ha en SOLID mulighet fra den posisjonen, og vi tror altså hardt!

V64-3 : 4 La Paradeta – Kan være storskrellen her. Den gikk fullt godkjent tredje sist, og tiden som den noterte på en småsugen bane var oppløftende. Så gikk den PIGG i mål etter veldig sene luker nest sist. Nå sist havnet den utvendig leder, og var ikke slått når den feilet mot oppløpet. Kusk i mot, men med flyt er ikke denne hesten dårlig. OBS! 7 Global Wireless – Er fikset på i halsen, og den har vært positiv i to løp etter det. Sist gikk den bra fra køen på en god tid. Er kjapp i vei, og skulle den komme seg foran blir den ikke enkel å fange… VI TROR KLART MEST PÅ DISSE TO!

V64-4 : 8 Juan – Er normalt et bra spill i dette stayerløpet. Gikk helt strålende i kulissene i et mye tøffere stayerløp sist, og det uten at det klaffet underveis. Viste da 11 s 800m på den våte banen. Er nå billigere ute, kusken gjør det stadig bedre (33% seire i 2019), og den burde ha en flott sjanse om det bare klaffer litt på veien. SPILLES!

V64-5 : 6 Dark Steed – Flyr til tet, og siden er dette over? Har fått to løp i kroppen etter pause, og den avgjorde sikkert etter en perfekt styring sist. Viste femte sist at den er lynrask ut fra et springspor, og det blir fort tet om den løser slik igjen. Vi likte den svært godt etter at man rykket skoene på den sist, og vi håper på samme balanse i dag. Overrasker? 11 Conrads Explosiv – Var smellgod sist etter at den feilet seg bort direkte. Havnet dessuten opp i dårlige rygger på siste bortre, men spurtet likevel solid når lukene kom midt på oppløpet. Har MYE inne, og den må ikke undervurderes.

V64-6 : 2 Silverbullet Lavec – Innledet i dødens, før det ble rygg leder nest sist, og første 1000m ble da åpnet etter «blodige» 10,7! Fullførte meget fint på en god tid, og vi gav den et pluss i kanten. Nå sist gikk den klart bra etter en grov galopp, og formen virker å være strålende. Har smellfine betingelser foran seg denne torsdagen, og nå er vel det dags for å teste den foran? Banen blir nemlig lynrask… SKAL PASSES!