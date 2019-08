Dobbel V64-jackpot til lunsj

Carlos Lopez er aktuell på Klampenborg søndag. Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En særdeles innholdsrik og spennende søndag venter. Vi sparker det hele i gang fra Danmark og Klampenborg, hvor Dansk galopp-Derby skal arrangeres. Det er dessuten DOBBEL V64-JACKPOT, og det ligger deilige 434 104 ekstra i sekserpotten. V64-1 begynner kl.12.45. Deretter skal vi til Dannero hvor en EKSTRA V75-omgang venter kl.15.00. Her er Svenskt Kaldblodskriterium hovedoppslaget. Om kvelden skal vi så til Sørlandet, og her begynner den INTERNASJONALE V65-OMGANGEN kl.18.15.



Birger og Morten byr på følgende til søndagens løp på Klampenborg:



Søndag er det klart for Dansk galopp-Derby på Klampenborg. Løpet er underlig nok lagt utenom V64-rammen, men går som V5-4. V64 forrige søndag ble lettløst, og det gir et tilskudd til sekserpotten på 434 104 kroner. Det er første gang det spilles V64 til galopp i Danmark.

I V64 låser vi V64-2 på 4 Negroamaro og 5 Flamingo Dancer. Begge har fin form, mens motstanderne ikke kan skryte av det samme. V64-3 er et fint toårsløp, hvor vi tror mest på 4 Acapello, 1 Radiant Carlras og 8 Stoneeye's Kitten. Sistnevnte gikk et godt løp på Øvrevoll forrige torsdag og er et spennende bud mot favorittene.



Vi går også litt ned i V64-finalen. 10 My Legend har vært knallgod i år og skal være favoritt. Men 4 Tante Tove imponerte ved seieren sist i Gøteborg, og om hun klarer distansen 1800 meter, er hun en skummel utfordrer.

I V5 ser V5-3 og V5-5 veldig åpne ut. Kanskje kan duoene 2-4 i V5-1 og 2-5 i V5-2 være gode lås, men favorittene er litt for ustabile til å få full tillit. I Derby er det riktig at 9 Queen Rouge blir klar favoritt, og på de mindre bongene blir hun en banker.

