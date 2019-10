En av årets fineste V64-omganger

Örjan Kihlström er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik tirsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Moroa starter som vanlig i Sverige, og V4-lunsjen til Mantorp er i gang kl.12.20. Deretter skal vi til Ålborg kl.17.30 hvor en knallfin V5-omgang venter på galoppen. Forus står for V65-omgangen denne kvelden, og det til fast tid kl.18.55. Axevalla avrunder tirsdagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Å banke Kihlström fra spor 12 er kanskje å be om trøbbel, men vi liker Aleppo Pine såpass skarpt for tiden at vi er inne på at den ikke blir enkel å stå i mot nedover det lange oppløpet på Axevalla. Dette er altså vårt halmstrå i en ellers superfin omgang denne kvelden. Vi har i tillegg jobbet frem flere godbiter, og anbefaler deg å ta rygg på følgende:



V64-1 : 4 Fast Food Hanover – Innledningsløpet er svært åpent, og her skiller det ikke mye på ranken. Hesten vi plasserer først er litt tøft ute i grunnlaget, men utvikler seg fint, og avslutningen etter hinder på veien sist var helt enorm. Er veldig sløv/dorsk underveis i løpene, men er alltid farlig å avskrive. Det viste den spesielt sist, hvor det var en WOW-følelse av avslutningen. Kan overraske med litt bedre flyt nå.

V64-2 : 12 Milady Grace – Hadde uttur som ikke kvalet til Oaks sist, og det var verken hest eller kusk sin feil. Ble nemlig sjenert tidlig i løpet, og fikk en veldig dårlig start. Gikk et enormt oppløp, hadde full spenst over mål, og hadde nok vunnet sitt forsøk enkelt med litt flyt. Står igjen dumt til spormessig, men vil dra stor fordel av det lange oppløpet, og feelingen vår at den får revansj i kveld. MÅ BARES SPILLES!

V64-3 : 4 Brother Bill – I kveld blir det altså SKO på alle fire for superfavoritten 10 Aetos Kronos, og man skal da huske på at denne ble som en «ny hest» når skoene ble rykket… Vår ide var uheldig i finalen av Svenskt Trav-Kriterium sist, men spurtet voldsomt sterkt etter to sjeneringer. Kunne nok blitt skummel uten disse sjeneringene. Er veldig kjapp i vei, og blir den rigget til som i finalen sist blir den neppe veldig enkel å ha med å gjøre. OBS!

V64-4 : 4 Pastore Bob – Har smellfine betingelser foran seg i kveld, og dette dreier vel seg om tet og slutt? Vi er altså veldig inne på at den henter en lengde på 2 Heart Of Steel, og siden er dette hesten å slå. Sist ble det meste feil med dårlig tempo, og den ble aldri kjørt med. Det blir den nå, og vår klare feeling er TET OG SLUTT!

V64-5 : 12 Aleppo Pine – Er den helt overlegent beste hesten i dette feltet, men sporet trekker naturligvis mye ned. Vant utrolig enkelt sist, mens den feilet på oppløpet i kamp om seieren nest sist (Derbystoet). Det lange oppløpet på Axevalla er kun et stort pluss for denne spurtsterke damen, og hun har en fin sjanse å runde om det bare blir litt tempo. Motivert.

V64-6 : 3 Betting Gangster – Har ikke fått det til i år, og her må man ha hatt noen problemer med den som ikke har kommet ut fra stallen til Riordan. Virker imidlertid gradvis å bli bedre, og den spurtet klart bra sist. Har et veldig riktig løp foran seg i kveld, og vi er litt inne på at det kan komme en etterlengtet seier. Pleier å være hardt spilt, mens den nå ser ut til å gå litt under radaren. MÅ PASSES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.