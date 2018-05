Fantastisk V64-jackpot med over en million ekstra

Erik Adielsson er svært sentral i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Høydepunktene kommer tett denne uken, og allerede i dag er det duket for en deilig V64-jackpot med 1 022 028 ekstra i sekserpotten. Halmstad står for løpene, og det er en feiende flott omgang som venter! I morgen venter en DOBBEL V64-JACKPOT på Solvalla, og her ligger det 1 738 636 ekstra i sekserpotten. Videre denne uken byr Øvrevoll på galoppfest 17. mai, og dette er en av de fineste dagene gjennom året på galoppen. Lørdag braker det løs med V75 på Jarlsberg, og her kan man altså vinne enorme 13 millioner!

Når det gjelder dagen i dag så er Bjerke først ut med sin franske V5-lunsj kl.11.10. Deretter overtar Visby med sin V4-lunsj kl.12.45. Leangen knaller så til med en TOPP V65-OMGANG kl.18.55, før altså Halmstad avrunder med sin V64-JACKPOTOMGANG kl.19.30.

Noen av de beste unghestene i Sverige rammer inn dagens V64-jackpotomgang fra Halmstad. Det er rett og slett en fantastisk flott omgang vi har foran oss, og her blir det både stor sport og stort spill. Dagens beste banker kommer ut i V64-3, og her må vi bare tro MYE på 2 Global Welcome. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 8 Cantona Mearas – Virker å være på vei mot superformen, og den var bunnsolid i nederlaget sist. Havnet da utvendig leder, og første 1000m ble passert på 12,6. Bakket seg så ned innvendig, men spurtet likevel fint innvendig på oppløpet. Møter helt riktig motstand nå, og vi iler til med tipsnikken. PS. 1 Inertial – Fikk aldri helt fritt frem sist, og selv om det ikke var mye igjen så var den klart positiv mot TØFF MOTSTAND! Her er det betydelig billigere i mot, den står spennende til på strek, og den må naturligvis med.

V64-2 : 9 Zara Kronos – Skuffet oss litt sist, og den trakk seg da fra tet. Gikk uansett 14,1/2140ma, og det er godkjent tidsmessig. Gangen før så den helt enorm ut, og den avsluttet som en virvelvind mot mål. Blåser ned denne gjengen om den er tilbake på sitt beste, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! PS. For de som vil spekulere mot favoritten, ja, de skal ta med 7 Doyouknow. Denne var klart bra mot Zara Kronos sist, den fullførte bunnsolid fra dødens på meget gode Frenchnorwegian ID tredje sist, mens den slo I’M Sailing fjerde sist. Blir for lite spilt, og på vår rank er den plassert som første B-hest.

V64-3 : 2 Global Welcome – Er årgangseneren, og i fjor vant den altså Svensk Uppfödningslöpning. Gjorde det fra dødens, og var helt overlegen. I årsdebuten sist åpnet den første 1000m på 12,7, og den vant veldig lett med krefter igjen på en ikke optimal bane. Vinner trolig dette løpet fra alle posisjoner, men feelingen er at den blir sluppet tidlig til tet. Dette er dagens beste banker. ALL IN! PS. 1 Betting Gangster – Er en superstammet hest som utvikler seg fint. Vi blir dog overrasket om man allerede nå velger å gå i klinsj med den store favoritten. Det kommer større løp senere i år, og vi tror man velger ryggen på vår banker.

V64-4 : 2 Elway AM – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den har en veldig fin oppgave foran seg nå. Sist valgte faktisk Andre Eklundh dødens på en såpass god hest som Lucifer Lane, og det er ikke noe å si at den fikk syre nedover oppløpet da. Nå er den MYE billigere ute, og leverer den et løp i nærheten av sitt beste, ja da dreier dette normalt seg om en vinner. Vår klare tipsener.

V64-5 : 3 Very Kronos – Var en av favorittene til å vinne Svenskt Trav-Kriterium i fjor, men da ble det galopp direkte. Det er slik denne hesten er, og den svinger fra det helt fantastiske til disse unødvendige galoppene. Den er rett og slett ikke helt enkel. Var knallfin i årsdebuten sist, og den avgjorde enkelt etter 10,9 s 800m da. Feilfritt = da vinner den, men vi tør ikke å la den stå helt alene. PS. 2 Hector Boko – Vant årsdebuten, og det er snakk om en traver som er MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto. Imponerte oss ved flere anledninger i fjor, og skulle den store favoritten røre det til for seg så kan opplagt Hector Boko være den som overtar.

V64-6 : 12 Vamp Kronos – Er den klart beste hesten i finalen, og vi var spent på den etter pause sist. Var da ikke til sin fordel, og galoppene var alt annet enn overraskende da. Jogger enkelt rundt disse om den er tilbake på sitt beste, og den skal stå først på ranken. Vi stoler dog ikke 100% på den, og garderer faktisk finalen ganske bredt.