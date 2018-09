Flott V64-omgang fra Sverige

Stefan Persson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Bergsåker: Bergh fikser lunsjen

V4/V5 Bro Park: Herlig vorspiel før søndagens store V75-omgang

V65 Jarlsberg: Spennende V65-jackpot på Jarlsberg

Oddstips 1: Ny vår for Kevin-Prince Boateng

Oddstips 2: Pimentas avgang ga eventyrlig løft

Oddstips 3: Wigan er vanskelige å slå på hjemmebane

Eurojackpot fredag: Vanvittige 270 millioner kroner i potten

En herlig weekend venter, og det er liten tvil om hvor det STORE høydepunktet skjer denne helgen. Färjestad klemmer til med en GEDIGEN V75-omgang lørdag, og her kan du altså vinne 24 millioner i den svensk/norske V75-omgangen. Når det gjelder dagen i dag så er det Bergsåker som er først ut, og her begynner V65-1 kl.12.45. Deretter skal vi til Tønsberg og Jarlsberg hvor det er JACKPOT i V65-spillet. Kr.382.026 ligger ekstra i sekserpotten, og her er man i gang kl.18.55. Kalmer er sist ut med en topp V64-omgang kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er meget god kvalitet på dagens V64-omgang fra Kalmar, og her blir det både stor sport og stort spill. Dagens beste banker er småfrekk, og på våre bonger står 5 Darling Mearas alene.

Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 11 Mulligan – 40m tillegg er selvfølgelig ikke optimalt, men mot en billig gjeng må likevel denne favoritten ha en meget god sjanse. Har vært betydelig tøffere ute enn dette på slutten, og sist viste den 08 s 400m etter at den ble dradd sist mot siste sving. Tredje sist spurter den også klart bra i et tøft V75-løp. Nå er den altså MYE billigere ute, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt.

V64-2 : 5 Floydside AM – Har vært noe variabel hittil i karrieren, men avslutningen sist, ja, den var av beste merke. Fikk sene luker da, og den gikk PIGG over mål med masse krefter igjen. Johan Untersteiner opp er et pluss, og leverer den som sist skal noen og enhver få kjørt seg. Prøves som en frekkis!

V64-3 : 8 Spickleback Face – Var knallgod i forsøk til Derby nest sist, mens den også var solid i Derby med en innlagt galopp sist. Kun åtte hester er med i feltet, og dermed betyr tilleggene mindre… Har normalt en stor sjanse, og feilfritt er den med garanti på foto. SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-4 : 5 Zelante C.R. – Har radet opp med sterke løp, men venter enda på sin første seier. Her møter den helt riktig motstand, og sjansene for at den første seieren kommer er gode. Dog pleier vi å skygge å spille banker på Conrad Lugauer da dette er en kusk vi overhodet ikke stoler på. Zelante C.R. står klart først på ranken, men vi jakter skrellen i et ellers vidåpent løp.

V64-5 : 5 Darling Mearas – Tror vi MYE på i dette løpet. Den vant EM for hopper sist, og det gjorde den enkelt på en knallgod tid. Her suser den til tet, og da skal det en brenngod hest til for å plukke den ned. Vi er dessuten klart inne på at første 1000m vil bli billig for vårt drag. 1 Cash Crowe er nok en mer kapabel hest, og den var knallgod etter et lengre avbrekk sist. Har dog vært ustabil tidligere, og den feilet fra start fra et tilsvarende spor tredje sist… Nei, her skal vi spille Darling Mearas!

V64-6 : 8 Roddick Broline – Er veldig variabel, men den er også veldig grunnkapabel. Var for eksempel knallgod etter galopp på en tilsvarende distanse tredje sist, og da var det Very Kronos som vant. Møter ikke en hest av et slikt kaliber nå, og den blir dessuten kraftig kuskeplusset med Erlend Rennesvik. På sitt beste duger den, og den fortjener et forsøk som en frekkis i finalen.