Flott V64-omgang med Østre i hovedrollen

Rappnor og kusk Ole Johan Østre fra et løp i vinter. I kveld kommer de ut i V64-3. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Årjäng: Spennende V65-banker til lunsj

V65 Biri: Jackpotkveld med Magnus

Tippetips: Midtukekupong med England som storfavoritt

Oddssingel VM: Japan tar seg sammen

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Høydepunktet denne fredagen skjer på Biri hvor det altså er JACKPOT I V65-spillet. Deilige 360 514 ligger ekstra i sekserpotten, og moroa starter kl.18.55. Vi starter dog dagen i Sverige, og da allerede kl.12.45 hvor en herlig lunsj venter til Årjäng. Sist ut denne fredagen er Romme, og her er V64-1 i gang kl.19.30.



Strålende OGP-søndag for våre kunder!

Kurt Leirvåg serverte meget sterke tips 9. juni, og det ble en solid opptur i flere av spillformene. Vårt største V75-system med en innleveringspris på Kr.6 000 (fire andeler a Kr.1 500) satt som spikret og betalte ut knallfine Kr.80 139,-.

I V4-spillet så ble det fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut Kr.2 119,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut knallfine Kr.9 023,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Knallgode kaldblodshester rammer inn kveldens meget flotte V64-omgang til Romme. Her er vi altså sikret stor sport, og dette gleder vi oss til. Dagens beste banker er norsk, og på våre bonger står 9 Rappnor (V64-3) alene. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 5 Guli Roy – Spennende innledningsløp hvor 4 Lome Storm blir for hardt betrodd. Kan vinne, men nå møter den motstand som den aldri har gjort før. Vår ide holder vi HØYT på ren kapasitet, den er på vei mot storformen, og er dønn riktig ute nå. Dette er en hest for norsk/svensk Derby litt senere i år, og den kan neppe få veldig mye bedre betingelser enn dette. SPILLES!

V64-2 : 7 Lysjö Diva – Er talentfull, og spennende her. Feilet seg bort fra et trangt spor i volten sist, og havnet langt bak. Så knallfin ut etter galoppen, og kom helt strålende tilbake. Vi hadde 28,8/2000m på klokken, og det med litt krefter igjen. Blir ikke tatt på alvor nå, men denne er altså god nok. OBS!

V64-3 : 9 Rappnor – Østre kan ikke være veldig fornøyd med seg selv etter de to siste løpene. Feilet bort en mulig seier nest sist, mens han sist ble tatt på ren speed i et bløffløp. Rappnor gikk 22,7 s 500m da, og var ikke tom over mål… Møter helt grei motstand nå, og med en maksimalt fokusert Østre i «jolla» så kommer vel det en seier igjen? Vi er veldig inne på akkurat det, og tror hardt på denne!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-4 : 3 Frequency AM – Ble sittende bom fast mot bedre hester enn dette sist, og vi gav den et stort pluss i kanten. Har vært litt småsyk etter dette løpet, men nå går rapportene i dur igjen, og man har litt tro før denne oppgaven. Kan åpne bak bilen, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Slår til som en ordentlig godbit?

V64-5 : 7 Balder Mollyn – Gjør sitt første løp i Sverige, og får dessuten opp en kusk som vil passe helt perfekt. Det at Balder Mollyn får med pisken for første gang tror vi kan være et stort pluss, og i dette lille feltet er sjansene store for at det klaffer med et perfekt ryggløp underveis. Er sylvass når den får gå med i rygger, og den skal ikke undervurderes i dette lille feltet. OBS!

V64-6 : 1 Bicc’s Lamborghini – Småskummel finale hvor det kan være smart å strø på med en del hester. Vi prøver oss med en frekkis som var OK etter pause sist. Er normalt MYE forbedret til denne starten, og på ren kapasitet duger den alle dager i uken. Fra tet/rygg leder burde den dukke opp på foto, og vi roper et varsko!