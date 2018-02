Flott V64-omgang på Färjestad

Per Ludvig Nilsen og Vollanfaks. Mandag kommer de ut på Färjestad. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Vi sparker i gang en ny herlig travuke, og det finnes flere høydepunkter å glede seg til. På Bjerke onsdag er det SUPERONSDAG, og det betyr ekstra penger å spille om. Hele 804 438 ligger ekstra i sjuerpotten, og her skal vi være med å kjempe om flotte kroner! Lørdag er det Drammen som står for V75-løpene, og her ligger 13 millioner å venter på en alenebong/alenesystem.

Når det gjelder dagen i dag så er det som vanlig Sverige som er først ut med lunstrav kl.12.45. Axevalla står for løpene, og det er en flott omgang vi har foran oss. Kurt Leirvåg er som vanlig på hugget når det er løp på Leangen, og kl.18.55 venter en ny herlig V65-omgang på hans store favorittbane. Sist ut denne mandagen er Färjestad, og her jakter vi V64-suksess kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi liker disse V64-omgangene på Färjestad, og igjen venter en meget fin omgang. Vi prøver å spekulere litt mot et par av dagens tyngste favoritter, og vår beste banker er 11 Vollanfaks som vi er blitt veldig imponert av. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 11 Fideli Star – Hadde 3,7% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er ALTFOR lite. Den har fått to løp i kroppen etter pause, og den har funnet storformen. Den går PIGG i mål etter sene luker nest sist, mens den nå sist langspurter helt strålende etter hinder på veien. «Suger meter» helt inn i kassen, og på klokken står det 12,2 s 500m med krefter igjen. Her er det ikke veldig formsterkt imot, og med litt flyt på veien er den HET. SKAL MED PÅ ALT i et løp hvor den store sal garderer bredt.

V64-2 : 10 Ofelia Roc – Burde ha avgjort sist for å få godkjent, og den var nok ikke helt på topp da. Var bra både nest + tredje sist, og det er en ganske OK hoppe i forhold til det grunnlaget den har på konto. Her er det særdeles billig imot, og sjansene for at den kjemper om seieren skal være ganske fine. Settes knepent først i et ellers vidåpent løp.

V64-3 : 11 Vollanfaks – Er en «maskin» i grunnlaget, og når denne står på fire friske bein er den helt utrolig bra. Var klink overlegen sist, og den kom til mål med krefter igjen. Var ikke 100% nest sist, og derfor kom det et par galopper. Vi holder denne svært høyt i grunnlaget, og selv om distansen skulle ha vært litt lengre så må vi bare tro mye på denne tøffingen. SPILLES!

V64-4 : 10 Enzo AM – Er en hest som Michael Larsson forventer seg MYE av, og den årsdebuterer som nykastrert. Rapportene på den er sterke, og det er en traver som skal duge godt utover det grunnlaget den har på konto. Kan være en klink vinner direkte, og det er snakk om en motivert tipsener. Vi tar kun med 8 Västerbo Tristan i mot da også dette er en hest godt utover det grunnlaget den har på konto. Disse to skiller seg soleklart ut i et ellers veldig dårlig løp.

V64-5 : 7 Powerful Teemer – Har gjort ett løp i ny regi, og vi likte den godt da. Kom ut etter pause i det nevnte løpet, den spurtet fint mellom hester i kulissene, og den passerte mål med krefter igjen. Vi hadde 12,6 s 600m på klokken. Har ganske fin kapasitet, og den står ikke tilbake for den motstanden som den nå støter på. Settes helfrekt først som en mulig skrell.

V64-6 : 9 Bigarrå – Er herdet mot bedre hester enn dette, og den gjør en spennende start etter en liten pause. Veijo er opp på sin springer, og det skjønner vi godt. Står i et spennende smygspor, og den burde sitte fint på det tidlig. Vi blir overrasket om denne ikke dukker opp på foto, og den MÅ passes!