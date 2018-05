Flott V64-omgang på Jägersro

Johnny Takter avrunder sin karriere på Jägersro torsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Bergsåker åpner denne torsdagen med en spennende V4-omgang kl.12.45. Kun fem minutter senere sparker Bro Park i gang sin lunsj på galoppen. Deretter venter en tidlig V64-omgang med start kl.15.10, før Klosterskogen avrunder torsdagen med en internasjonal V65-omgang kl.18.15. Ellers nærmer helgen seg med stormskritt, og der vil vi spesielt nevne at det lørdag er GULLJACKPOT i V75 på Bjerke, mens det søndag er V75 på Charlottenlund. Her skal blant annet Copenhagen Cup kjøres, og Ferrari B.R. starter i hovedløpet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Jägersro serverer en herlig V64-omgang torsdag, og dette er altså dagen der en av de beste kuskene gir seg. Johnny Takter kjører nemlig sine siste løp, og ingen bør bli overrasket om han gjør det med stil på GENTLEMANNADAGEN. Omgangen som venter er klart spennende, og vi jakter V64-suksess med følgende:



V64-1 : 1 Vanyar Pil – Ligger i skorpen, og nå kommer seieren til bra odds i lukene? Sist fikk den en elendig start fra et trangt spor i volten, kom etter hvert frem i dødens, og den fullførte klart bra. Her er den kuskeplusset med Peter Untersteiner, sporet er langt bedre, og det er alltid gunstig å stå på strek på en bane som Jägersro. Prøves som en mulig godbit i innledningen.

V64-2 : 5 Cutty Sark – Her blir 3 Bella M.J. knallhardt betrodd etter oppvisningen sist. Ferske hopper på denne tiden av året er dog ikke noe vi går hardt til på, og for oss er den kun en gardering. Det opplagte draget kommer fra Danmark, og her MÅ Cutty Sark passes. Den har fått to løp i kroppen etter pause, og den gikk PIGG i mål etter sene luker sist. Vi hadde faktisk 12,0 s 800m på klokken, og det var den ubrukt på… Rene Jonassen tar turen med kun en hest, og det vitner om ambisjoner. SE OPP!

V64-3 : 9 Carl Lewis – Går helt under raderen her, men oss lurer dem ikke. Dette er nemlig ingen dum 4-åring, og vi setter varsellampene på full styrke. Fjerde sist var den ikke mye slått av en såpass god hest som Fritjof, og den gikk altså 13,8 på distansen da. I årsdebuten sist spurter den strålende etter et passivt opplegg, og den var ikke trøtt over mål. Kan få det sydd opp nå, og mot en overkommelig gjeng må vi varsle skarpt. SKAL MED PÅ ALT!

V64-4 : 2 Olivia Cheri – Har stått helt feil til de siste gangene, men den har uansett gjort OK løp, og formen er ikke så verst. Nå har den drømmebetingelser foran seg, og den har et finere løp enn på svært lenge. Står dessuten perfekt inne på pengene, og det meste ser veldig riktig ut. Kan være en frekk banker for de som virkelig går etter storcashen i dagens V64-omgang.

Dagens beste banker:

V64-5 : 4 Re Doc – Blir vår banker i en ikke så altfor lettløst omgang. Den hadde et strålende fjorår, og den løp inn litt under en million da. Er en av få hester som tåler å bli brukt litt, og det er GODE rapporter på den etter pause. Preben Søvik forteller om en hest som har fått flere 16-jobb i kroppen, den kommer ut på racerbalanse, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! ALL IN! PS. 5 Repay Merci – Er betydelig mer meritert, men har vært lenge borte med skade, og har bare så vidt kommet i gang igjen. Er sylvass på speed, og skulle den få det sydd opp er det den vi frykter mest mot vår banker.

V64-6 : 1 Bella Mont – Er SYLVASS når den får gå med i rygger, og den har en svært spennende oppgave foran seg i finalen. Fra dette sporet er den nemlig sikret et optimalt opplegg, og kommer bare lukene tilslutt, ja, da kan overraskelsen være et faktum. Kom ut etter en lengre pause sist, og den gjorde et fullt godkjent løp på en bra tid direkte. PASSES NÅ!