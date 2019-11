Frekk banker i spennende V64-omgang på Jägersro

Frode Hamre og Normandie Royal. Tirsdag kommer den ut med Kevin Oscarsson. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Jägersro byr på en ordentlig PANGOMGANG I V64-SPILLET, og dette er en omgang vi gleder oss mye til. Det skal kjøres to forsøk for 2-åringene til Svensk Uppfödningslöpning 2019, og det er i det ene av disse løpene vi landet vår banker. 7 Global Badman (V64-2) er nemlig et stort løfte, og en hest vi bestemt mener er en av de mest lovende 2-åringene i årgangen. Burde ha en stor sjanse i kveld, men ser fakta ikke ut til å bli noen favoritt. Det takker vi for! Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 3 Normandie Royal – Hadde et fantastisk fjorår, og den imponerte VELDIG da. I år har den ikke funnet den samme formen, og ble også etter hvert flyttet til Jerry Riordan. Nå tyder imidlertid MYE på at den er på vei mot superformen igjen, og den er litt spennende som en skrell i et jevnt innledningsløp. Fullførte klart bra mot tøffe hopper nest sist (09,6 s 1000m), mens den spurtet gedigent etter sene luker sist. Har full vinnerform i kroppen, og med flyt kan det altså være duket for en etterlengtet seier. OBS!

V64-2 : 7 Global Badman – Var fakta favorittspilt i Svampen fra spor åtte sist, og dette er en særdeles lovende 2-åring som er omgitt av knallsterke rapporter. I Svampen ble det galopp, men den har ellers imponert STORT. Har blitt strøket inn et spor nå, og finner den bare ikke på noe tull så skal de andre få kjørt seg. PS. Vær OBS på at den lekte med det som trolig blir favoritten her, 5 Pucks Bounce, i løpet tredje sist. Gikk da 14,1, og var 20m foran i mål…

V64-3 : 8 Lutecia – Spennende ungdomsløp hvor vi prøver oss med et helfrekt objekt. Dette er fakta en bra HOPPE i grunnlaget, og i kveld debuterer den for Stall Lövgren. Rapportene er fine, og den duger normalt svært godt i omgivelser som dette. Raden er ikke spesielt bra, og den blir neppe veldig mye spilt. PASSES! 7 Arwen T. Dream – Er en annen som neppe blir mye spilt, men som er spennende. Den spurtet strålende etter sene luker nest sist, mens den ble sittende bom fast som fulltanket sist. Var da med på en ganske tøff åpning. Kan sitte der med litt bedre flyt nå.

V64-4 : 1 Usain Tilly – Er en mulig kanon, og har kammet med seg tre strake seire. Man skal dog være klar over at den kun er 2-år, og etter Ready Cash. Slike avkom er aldri helt å stole på, og med tanke på at det kan bli hard kjøring inn på den første svingen her så tør vi ikke å gå ALL IN. Er dog en veldig motivert favoritt, og den vinner dette løpet om den bare skikker seg.

V64-5 : 6 Asajj T. Dream – Er noe variabel, men kapabel nok til å legge dette feltet på rygg. Galopperte sist, men var god i nederlaget nest sist. Er noe tøft inne på pengene i dette løpet, men den er bedre enn grunnlaget sitt, og vi er altså inne på at den kan skrelle om den bare leverer som den skal. Settes knepent først.

V64-6 : 2 Briljant Sensation – Var ute som et 7-valg, og hadde kun 2,8% av innsatsene på seg når vi la ut vårt tips. Det mener vi er 100% feil. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og sist ble den sittende bom fast som fulltanket. Stod da likt med 10 Mellby Harissa som garantert får mange tilhengere i totoen her. Tredje sist var den heller ikke tom, og da stod den likt med Diana Zet som vant Oaks. Duger i dette løpet, og den kan opplagt slå til som en deilig godbit med nydelige betingelser!