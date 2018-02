Frekk jackpotbanker i jakten på storcashen

Stefan Söderqvist er aktuell på Åby torsdag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Torsdagen innledes som vanlig med en internasjonal V4-omgang, og også denne torsdagen er det Bjerke travbane som er vertskap. Spillemessig er det nok kveldens jackpotomgang i V64-spillet på Åby som lokker mest. 1 044 430 SEK ekstra venter i sekserpotten der. Her hjemme byr Klosterskogen på en veldig flott internasjonal V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er duket for en SAFTIG JACKPOTOMGANG på Åby denne torsdagen, og dette er en omgang vi liker skarpt. Her vrimler det nemlig av godbiter, og den ene bankeren som vi serverer blir dessuten neppe en favoritt i spillet... 1 Great King Wine er best i V65-5, og går alt riktig for seg, ja, da snakker vi normalt om en sikker vinner. Dette er dagens beste banker. I tillegg står 11 Magic Happens alene på bongen i V64-3.



Vi kan by på følgende til jackpotomgangen med hele 1 044 430 ekstra i sekserpotten:



V64-1 : 6 Pokemon Ås – Har fått to løp i kroppen etter en treningspause, og den er på riktig vei. Fullførte klart bra mellom hester på oppløpet sist, og den var en god del forbedret fra løpet nest sist. Er normalt ytterligere forbedret til denne oppgaven, og med flyt på veien er den HET i omgivelser som dette. SKAL MED PÅ ALT!

V64-2 : 7 Celsius Evo – Her er det et relativt stort skille på hestene, og vårt drag blir fakta noe undervurdert. Celsius Evo debuterte for Veijo sist, og det ble tidlig galopp fra et trangt spor. Havnet langt bak, men viste 14,8/1000m bak feltet, og den viste frem sin fine kapasitet. Dette er en traver som Veijo tror litt på, og den gjør seg ikke bort i omgivelser som dette feilfritt. SKAL PASSES!

V64-3 : 11 Magic Happens – Er den klart beste hesten i dette feltet, og vi tror på en SOLID mulighet i årsdebuten. I fjor startet den nesten bare i V75, og den ble beinhardt matchet. Slet dog mye med infeksjoner/sykdom, og Peter Untersteiner har derfor flyttet den ut på gården før dette året. Magic Happens er herdet mot bedre hester enn dette, det er gode rapporter på den, og det kan fort dreie seg om en klink vinner direkte. Vant årsdebuten i fjor, og vi tror MYE på seier i årsdebuten i år også. SPILLES!

V64-4 : 12 Cherie Kee – Småskummelt hoppeløp hvor vi byr på en mulig storskrell. Hesten som plasseres først hadde litt over 1% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og den vil bli bortimot helt uspilt. Er imidlertid svært grunnkapabel, og den gikk et svett løp sist etter at den ble sjenert til en tidlig galopp. På klokken stod det 12,7/1600m, og den var ikke tom på det. Er god nok til å storskrelle med flyt, og vi roper et varsko!

V64-5 : 1 Great King Wine – Er den beste hesten i feltet, og skulle den greie å forsvare sitt innerspor, ja, da er dette løpet over. Var helt strålende i årsdebuten, og den «badet» hjem seieren fra dødens da. Glem ikke at denne som 4-åring ble matchet i steintøffe omgivelser, og den var ute mot de beste i årgangen. Var fakta ikke så mye dårligere enn dem. Nå møter den langt billigere hester, det er en traver med et gedigent potensial, og den må ha en stor sjanse her. DETTE ER VÅR BESTE BANKER I DAGENS JACKPOTOMGANG!

V64-6 : 1 Bouncing Ball O.O. – Har en svært fin oppgave foran seg, og den kan vinne dette fra både tet/rygg leder. Var helt grei etter pause sist, men den hadde ikke blitt skjerpet i jobbene før den oppgaven, og den kan ventes derfor forbedret til dagens løp. Er veldig kjapp i vei, og distansen er intet minus. Settes først fra drømmesporet. PS. 11 Boulevard – Er en traver vi holder veldig høyt, og den kom til mål med litt krefter igjen sist. Hang dog litt tøm, og det likte vi ikke. Fungerer denne optimalt, ja, da kan den blåse alt. Tas med som en mulig skrell.