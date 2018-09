Frekk V64-banker fikser opptur i spennende omgang

Vi går inn i en svært spennende uke på både travet og galoppen. Ukens i særklasse største høydepunkt skjer på lørdag hvor Färjestad inviterer til UNIONSTRAV og en gedigen internasjonal V75-omgang. Denne lørdagen går det å vinne VOLDSOMME 24 millioner! Vi jobber på for fullt med løpene, og våre fyldige tips blir lagt ut fredag ettermiddag.

Når det gjelder dagen i dag så er det Gävle som er først ut, og deres V4-lunsj begynner kl.12.20. Leangen byr så på en FYLDIG KVELDSMENY med både V4/V65/V5, og her er V65-1 i gang kl.18.55. Sist ut denne mandagen er Eskilstuna, og her starter V64-1 kl.19.30.

Eskilstuna serverer en klart spennende V64-omgang mandag, og vi klemmer til med to bankere for å få råd å ta med flere av våre "dypvannsfisker" i de andre løpene. 1 Handsome Pelle føler vi veldig sterkt for i kveld, og det er dagens beste banker. Var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut... 1 Mellby Euphoria tror vi også hardt på, og også denne bør lede sitt løp fra start til mål.

V64-1 : 6 Colbert – Er pågang i regi Nicklas Westerholm, og den spurtet fint i kulissene sist (11,3 s 800m). Er dog litt skakk i kroppen sin, og det er nok en hest som har helsemessige utfordringer. Her er det overkommelig i mot, og med klaff fra et dårlig spor skal den være aktuell. Settes først i et ellers ganske jevnt løp.

V64-2 : 1 Tsar Brodde – Anders Eriksson gjør det stadig bedre som kusk, og i går hadde han en stor dag med to seire. Vant med en 17 oddser, og en 5 oddser. Her får han sjansen bak en kapabel 5-åring som er klart bedre enn grunnlaget sitt. Den var bunnsolid til seier sist, mens den feilet med krefter igjen på oppløpet nest sist. Feilet da den ble flyttet på i stengt posisjon… Sporet nå kan bli en felle, men løser det seg så er dette feltes beste hest, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V64-3 : 10 Serenity Face – Er en 4-åring som har løftet seg på slutten, og i omgivelser som dette skal den duge godt. Den var solid i nederlaget sist, mens den ble sittende bom fast nest sist. Kan ikke få et billigere løp når det gjelder motstand, og blir det bare litt tempo, ja, da blir vi skuffet om den ikke er med å kjemper om seieren. Hadde faktisk kun 5,7% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset…

V64-4 : 1 Handsome Pelle – Velger vi å banke frekt i dagens V64-omgang. Raden til hesten er ikke veldig bra, men her gjelder det å ikke la seg lure. Den spurtet klart bra når den gikk 12,2 nest sist, mens den gikk et svett løp i kulissene etter en grov galopp sist (11,9/1000m med krefter igjen). Har hatt spor 1, en gang i volten tidligere, og da løste den veldig bra ut. Her skal offensive Kim Eriksson volte mot kusker som Lars D Carlson/Barbro Carlsson fra springsporene, og vi blir fakta overrasket om Kim mister teten… Fra tet tror vi ikke den taper, og dette må være et veldig bra spill denne mandagen. ALL IN!

V64-5 : 1 Mellby Euphoria – Vant utrolig enkelt sist, og det er snakk om en effektiv tetløper. Sprint er nok hestens beste distanse, og fra dette sporet ligger mye til rette for tet og slutt igjen. Motstanden er nemlig ikke veldig tøff, og dette er en VELDIG motivert tipsener. Bankes på DD.

V64-6 : 1 Mellby Ess – Spurtet strålende sist, og den var ikke tom over mål. Dette er en skikkelig bra hest i grunnlaget, og blir den bare ikke fast så skal den være med på foto i et løp som dette. 4 Davy Jones Sisu – Er ganske bra når den leverer på sitt beste, men den opptrer variabelt, og den er derfor litt vrien å regne på. Nå er det opp med Ulf Ohlsson, og det må være spennende. Tas med på alt, som altfor lite spilt!