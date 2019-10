Frekk V64-banker mot storcashen i Halmstad

Peter Ingves er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Rättvik: Spennende V4-lunsj fra Sverige

Oddssingel Eliteserien: Bodø/Glimt har ikke gitt opp gullkampen

Oddssingel Serie A: Balotelli fikser Brescias første hjemmeseier

Spillsenteret: Vi har vurdert mandagens viktigste kamper

PANGDAG I BERGEN PÅ LØRDAG! Ja, ukens klare høydepunkt skjer i Bergen hvor du kan vinne 13 millioner i V75! Våre fyldige tips blir lagt ut fredag ettermiddag. På Solvalla om søndagen venter en internasjonal V75-omgang med semifinaler til Breeders'. Her kan du vinne 6 millioner!



Når det gjelder dagen i dag så er det Rättvik som er først ut med en spennende V4-omgang kl.12.20. Leangen står så for kveldens V65-omgang, og som vanlig sparkes moroa fra Trondheim i gang kl.18.55. Halmstad avrunder deretter mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Halmstad står for kveldens V64-omgang, og dette er en omgang som er alt annet enn lettløst. Vi byr på flere frekke objekter, og bankeren som vi landet på blir nok ingen favoritt. 3 Peak Fear (V64-3) kommer ut etter pause, den debuterer for Petri Puro, og det er nå denne kapasitethesten skal spilles! Neste gang er den fort "oppbrukt"... Ta rygg på følgende snadder:



V64-1 : 6 Crazymonsterheart – Innledningsløpet er jevnt, og her kan det være smart å plukke med noen hester. Vår ide var klart bra i nederlaget nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som fulltanket i kulissene. Er veldig kjapp i vei, og klaffer det bare litt på veien så duger den i et løp som dette. Settes helfrekt først, og denne kan opplagt skrelle mot en ikke så altfor tøff motstand.

V64-2 : 1 Glam Rock – Plukker Stall Lövgren ut etter skadeavbrekk, og rapportene på den er fakta ganske fine. Her vil man ladde fra start, og skulle det bli tet så vil man kjøre foran. Møter en svært billig gjeng i comebacket, og dette dreier seg fort om en vinner om den er i nærheten av sitt beste direkte. Motivert favoritt. Bak denne er dette løpet VIDÅPENT.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-3 : 3 Peak Fear – Er dagens MEST spennende hest, og en vi går til på direkte. Debuterer for Petri Puro, og vi er veldig inne på at den er HET direkte. Avslørte en voldsom kapasitet som 3-åring, og 18. september viste den 12,8/2400ma etter grov galopp, og hentet da MYE på en stjerne som Campo Bahia. Vi hadde derfor stor tro på den som 4-åring, men den har ikke innfridd, og ble derfor flyttet. Petri Puro er svært dyktig, og får han denne tilbake på 80-90%, ja, da leker den hjem et løp som dette. MÅ BARE SPILLES!

V64-4 : 3 MT Odakota – Gikk et helt ENORMT løp etter en grov galopp nest sist, og dette er en hoppe med meget bra kapasitet. Kommer nå ut etter vel en mnd pause, det er strålende rapporter på den, og den blir svært skummel i et løp som dette om den bare skikker seg underveis. SKAL MED PÅ ALT! 4 Mellby Harissa – Er bra, men vi kjøper den ikke som GIGAfavoritt. Har aldri vunnet, og kjører egentlig Robert Bergh den skoløs i et løp med såpass lav førstepremie som dette? Er nemlig klart best skoløs… Skal på bongen, men for oss er den kun en gardering.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-5 : 11 Hobby De L’iton – Denne var den tidligere treneren, Jörgen Westholm, lyrisk til når han var ansvarlig for den. Nå har den fått to løp i ny regi, og sist var den enorm til en helt overlegen seier. Har utrolig mye inne, den er betydelig bedre enn grunnlaget, og blir normalt bare bedre og bedre i tiden fremover. Er god nok til å senke favoritten, og vi iler til med tipsnikken.

V64-6 : 15 Queen Of Sand – Er helt overlegen på ren kapasitet i et løp som dette, og med superform hadde det vært grønne lykter. Nå har den dog ikke vist superform på slutten, men den har vært tøft matchet, og sist var den ute i Sto-SM. Gikk da 11,0 s 800m i kulissene. Er endelig billigere ute igjen nå, og med den minste flyt på veien så skal sjansene være STORE mot en motstand som dette. VI TROR HARDT!