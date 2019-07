Gedigen V64-jackpot med 1,7 millioner ekstra

Niclas Benzon er aktuell i kveldens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Det ble særdeles VRIENT i V75-spillet denne torsdagen, og ingen greide å løse V75-rebusen på den regnvåte banen. Heller ikke undertegnede var god nok der, men i DD-spillet tok vi for oss! Smevikens Cruiser (6-valg) og Dear Friend (2-valg) ble begge ranket først, og her var det altså bare å gange opp! Oddsen ble saftige 29,48, og vi gratulerer de som tok rygg!



Superhelgen på Jarlsberg sparkes i gang med V65-JACKPOT denne kvelden, og det ligger over 400 000 ekstra i sekserpotten. V65-moroa på Jarlsberg er i gang kl.19.30. Til nøyaktig samme tid er det også V64-JACKPOT fra Arvika, men her er sekserpotten betydelig større. Her ligger det nemlig over 1,7 millioner ekstra! Lycksele sparker i gang fredagen med sin V65-lunsj kl.12.45, og som om ikke dette er nok blir det også V5-GALOPP på Jägersro med start kl.17.54.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det store høydepunktet spillmessig i dag skjer fra Sverige og Arvika. Her er det nemlig en VOLDSOM V64-JACKPOT med over 1,7 millioner ekstra i sekserpotten. Vi liker kveldens omgang skarpt, og har jobbet frem noen objekter som vi virkelig tror hardt på. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 10 Balotelli Crown – Spennende innledningsløp hvor vi plasserer en skikkelig formbombe først. Balotelli Crown har radet opp med fine løp på slutten, og den gikk et enormt løp etter en ganske grov startgalopp sist. Dukker nå opp i svært overkommelige omgivelser, og med litt kjøring blir den ikke enkel å stå i mot tilslutt. MÅ MED PÅ ALT!

V64-2 : 11 Egge Piril – Har en billig oppgave foran seg her, og normalt dreier dette seg om en STOR SJANSE. Havnet utvendig for KNALLGODE Egon sist, var sjanseløs mot den, men hadde altså gått 27,1/2140ma fra dødens, og blitt treer uten galoppen oppunder mål. Gangen før satt den sist, og kom alene til mål. Her er det svært billig i mot, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Garderer man så er det 1 Stensvik Teddy’n som er motbudet. Debuterer for Østre, og på ren kapasitet er den ikke verst.

V64-3 : 1 Goetmals Joe – Har et skreddersydd løp foran seg her, og dette er en TOPPSJANSE! Var brenngod fra dødens sist, og vant egentlig veldig enkelt. Var også brenngod fra dødens på en knallgod tid nest sist. Virker å utvikle seg skikkelig bra for tiden, er kjapp fra start, og distansen er kun et pluss. Senker en svak gjeng? Vi er veldig inne på akkurat det.

V64-4 : 4 Carbureightr – Vi er glad i tethester på en bane som Arvika, og her må da Kaj Widell være interessert i å teste denne foran? Var riktignok under pari sist, men den var mektig god etter galopp nest sist. Er veldig kjapp i vei, og fra tet på en kjapp bane blir den ikke enkel å ha med å gjøre om den leverer som nest sist. STOR OBS-HEST som skal med på alt!

V64-5 : 2 Star Advisor Joli – Har fått noen nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og det har nok gjort veldig godt. Er en brennkvikk sprinter, og den kan ikke få noen bedre betingelser enn dette. Får den bare ikke svar av 1 Cool Keeper her, ja, da er vi veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt for vårt soleklare objekt. MÅ BARE PRØVES MED SLIKE BETINGELSER!

V64-6 : 1 Quite A Charm – Har et gaveløp foran seg i finalen, og leverer den i nærheten av sitt beste, ja, da tror vi fakta det ikke er snakk om saken. Var litt tung etter en pause på knappe tre mnd sist, men gikk trossalt 12,5 s 800m i kulissene, og det må være godkjent. Tredje sist var den treer på en elendig bane, og da var det TOPPHOPPEN Southwind Feji som vant foran Run A Mile. I forhold til slik motstand er det ned MANGE KLASSER i kveld, og med offensive Niclas Benzon kan vi ikke gjøre annet enn å tro hardt!