Glem ikke Siv Emilie i V64-spillet på Åby

Starfish and Coffee og rytter Siv Emilie Løvvold. De kommer ut på Åby torsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Førstkommende lørdag BRAKER DET LØS med en INTERNASJONAL V75-omgang på Bjerke, og skulle du ha alenebongen der, ja, da kan du faktisk stikke av med helt enorme 34 millioner! Det er rett og slett en praktfull omgang som venter, og her har vi en miks av norske/svenske hester som gjør denne omgangen særdeles interessant. Kurt Leirvåg's V75-vurderinger blir lagt ut i løpet av fredagen.



Når det gjelder dagen i dag så er den innholdsrik, og det er MYE å glede seg til. Moroa sparkes som vanlig i gang med V4-lunsj fra Sverige. Östersund står for løpene, og V4-1 begynner kl.12.20. Deretter blir det også en norsk lunsj, og på Bjerke begynner V5-1 kl.13.40. Øvrevoll står for galoppen, og her blir det både V4 + V5. V5'en er først ut med start kl.16.25. Bergen byr så på en INTERNASJONAL V65-OMGANG med start kl.1850, mens det er Åby som er sist ut med et herlig V64-spill kl.19.25.



On The Line (3-valg) fikset V64-suksess 13. november!

Undertegnedes V64-tips satt bra til løpene i Mantorp denne mandagen. Tipsenere ble servert på Cat's Klondike, Flash Di Quattro, The True F. (banker), samt On The Line (3-valg). V64-bongen på Kr.990 betalte ut meget fine Kr.3 400,-. I DD-spillet ble det gjort rent bord, og DD ble altså ranket ut på EN REKKE! DD-oddsen ble herlige 20,82.



Åby serverer en knallspennende V64-omgang torsdag, og her er det MYE å glede seg til. Dagens beste objekt er 13 Starfish And Coffee som debuterer i monte, mens dagens beste banker er 3 Global Upper Style. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 2 Bison Spiro – Er et langskudd i et veldig jevnt løp. På ren kapasitet er den god nok i massevis, den står helt riktig til, og nå burde vel dette bli riktig? Ble ikke kjørt aktivt med sist, men hesten fikk uansett maks i kulissene. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og normalt skal den bare bli bedre og bedre. På en maks dag er den alt annet enn sjanseløs, og som veldig lite spilt er den interessant. OBS!

V64-2 : 13 Starfish And Coffee – Er meget spennende i dagens monteløp. Vi snakker om en montedebutant, og det vitner om klare ambisjoner å dra den til Sverige for å debutere. Vi så denne i monteprøveløpet på Bjerke nest sist, og du verden hvor fin den var under sal. Bare danset oppå baneunderlaget, kom til mål som helt ubrukt, og på klokken stod det 14,4 s 500m. Inntrykket var altså hellekkert! Står dumt til i dagens løp, men det betyr også at oddsen blir deretter. Norges beste rytter, Siv Emilie Løvvold, tar turen, og her setter vi på varsellampene! Hadde kun litt over 6% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. VI TAKKER!

V64-3 : 4 Bring Me Love – Likte vi uten sko på beina sist, og den fikk et helt annet kick i steget da. Bare forsvant fra nedover oppløpet, var ubrukt i mål, og den var altså MYE forbedret med balanseendringen. Kommer den ut med samme balanse på torsdag så dukker den nok opp helt der foran, og den skal passes.

V64-4 : 1 Harri K. – Har gjort tre løp for sin nye trener, og den blir gradvis bedre. Var egentlig veldig tapper i 1900m fra dødens nest sist, men fikk da syre på oppløpet. Nå sist var den helt overlegen, og den ble heller ikke kjørt i bunn. Går nok en 14-tid fra tet om Jörgen Wallin kjører den foran. Blir ikke tatt på alvor, men her er det alt annet enn tøft i mot, og vi velger å varsle skarpt!

V64-5 : 3 Global Upper Style – Har blitt hardt matchet på slutten, og den er nå billigere ute. Nest sist var den positiv i kulissene mot Vamp Kronos/Dibaba, mens den nå sist ble sittende bom fast mot blant andre Vamp Kronos. Har utviklet seg veldig fint, er nå dønn riktig ute, og her duger den godt. VI TROR HARDT!

V64-6 : 1 Twin’s Zindy – Holder MEGET FIN form, men har slitt med litt feile oppgaver. Den gikk klart godkjent tilslutt sist, mens den fullførte fint nest sist. Tredje sist var den knallgod fra dødens. Står nå veldig riktig til, den duger godt i omgivelser som dette, og her satser Svend Dyhrberg å avgjøre via siste indre? SKAL MED PÅ ALT!

