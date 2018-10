Gnistrende V64-jackpotomgang med 904 538 ekstra

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Romme: Jakobsson fikser lunsjen

V5 Drammen: Hyperinteressant V5-lunsj i Drammen

V4/V5 Jägersro galopp: Herlig torsdagsgalopp i Malmö

V65 Bergen: Vi ganger opp i Bergen

Oddstips 1: Sarpsborg skal gi Genk kamp

Oddstips 2: Rosenborg kommer til kort mot RB Leipzig

Oddstips 3: Salzburg gjør kort prosess mot Celtic

Oddstips 4: Rangers og Gerrard skal ha tre poeng

Vikinglotto: Alenevinner fra Norge

En mildt sagt innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Romme er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Jägersro byr så på galopp kl.18.20, og her blir det både V4 + V5. Bergen Travpark står for den norske V65-omgangen, og her er man i gang kl.18.55. Axevalla byr på dagens klare høydepunkt, og det er altså JACKPOT i dagens V64-omgang. Hele 904 538 finnes ekstra i sekserpotten, og løpene begynner kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Axevalla byr på en knallfin V64-jackpotomgang torsdag, og det er en omgang som fort kan gi meget bra betalt. Vi byr på flere frekke objekter, en banker som vi tror mye på, og her er det bare å ta rygg mot storcashen. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 9 Enjoy’s Top Gun – Er et av dagens beste spill, og en hest som bare må prøves i innledningsløpet. Vi snakker her om en talentfull 3-åring som har gjort fire gode løp hittil i karrieren. Den satt bom fast i debuten fjerde sist, mens den kom alene til mål etter en tøff førsterunde tredje sist. Nest sist gikk den 12,8 s 800m, og det løpet ble altså vunnet av kanonen Danilo Brick. Nå sist satt den bom fast på en tungsprunget bane, og da hadde vi 13,7 s 800m på klokken. Kom ut etter en liten pause sist, og er fort forbedret til denne starten. Et nydelig smygspor burde bety et fint utvendig par, og mot en overkommelig gjeng må vi bare gå til. SKAL MED PÅ ALT SOM FOR LITE SPILT!

Dagens beste banker:

V64-2 : 2 Global Viscount – Fikk det sydd opp sist, men vant veldig enkelt, og på klokken stod det 13,5 s 800m med krefter igjen. Gangen før gikk den over i passgang inn på oppløpet, og den gikk glipp av en plass helt der fremme. Kan muligens få gratis tet nå, og holder den seg bare i trav hele veien, ja, da skal sjansene være meget gode. En motivert favoritt, og vi banker i en ellers krevende omgang. PS. 13 Front View – Fullførte meget bra etter pause sist, og den var solid i nederlaget. Nå har den fått dette løpet i kroppen, den er kuskeplusset, og den kan overraske om favoritten skulle røre det til for seg.

V64-3 : 3 Global Secrecy – Er veldig pågang i Peter Untersteiners regi, og den er spillbar nå. Den gikk PIGG i mål etter sene luker nest sist, og den gikk PIGG i mål etter sene luker sist. Har varslet vinnerform to ganger på rappen, og en seier kan fort komme nå. Er noe tøft ute grunnlagsmessig, men denne vallaken er mye bedre enn grunnlaget sitt, og dette ser svært spennende ut på forhånd. Vår soleklare IDE!

V64-4 : 4 Grande Diva Sisu – Per Norström har alltid hestene sine tidlig ute, og de er klar for å springe fort mer eller mindre direkte. Et annet kjennetegn er at de stortsett alltid er veldig kjapp i vei. Grande Diva Sisu fløy til tet i sin debut, og den fullførte klart godkjent bak en «umulig» hest (Ultion Face). Har nok løftet seg MYE med en blåser i kroppen, og fra tet blir den neppe enkel å plukke ned. Prøves mot favoritten til Goop.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-5 : 10 Digital Circle – Har en smellfin oppgave foran seg, og den MÅ passes. Var noe tung etter en liten pause sist, men den fullførte uansett klart godkjent mot ganske bra motstand i V75’en. Har normalt gått ytterligere frem med det løpet i kroppen, her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og distansen er kun et pluss. Settes frekt først i et ellers ganske jevnt løp.

V64-6 : 3 Virgin Maiden – Åpnet første 1000m på 13,5 sist, og den hadde lov å få litt syre tilslutt da. Gikk uansett 13,9/2140ma, og det er meget bra. Har normalt gått ytterligere en god del frem med det løpet i kroppen etter pause, her får den trolig gratis tet, og siden er dette hesten å slå. Har en STOR sjanse om den leverer på sitt beste, og den er veldig motivert i en ikke så altfor tøff finale.