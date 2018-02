Gnistrende V64-omgang fra Mantorp

Jorma Kontio er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget spennende uke venter, og det store høydepunktet denne uken skjer på Bjerke lørdag. Her er det nemlig GULLJACKPOT i V75-SPILLET, og det betyr dobbel sjuerpott til alle som løser V75-rebusen. Glem heller ikke at det søndag venter en ekstra V75-omgang fra Sverige, og Bergsåker. Når det gjelder dagen i dag så sparkes den som vanlig i gang fra Sverige, og lunsjen i Gävle starter kl.12.45. Høydepunktet denne mandagen skjer på Leangen, og her jakter Kurt Leirvåg favorittbanen hvor det er JACKPOT med 453 193 ekstra i sekserpotten. Løpene på Leangen begynner kl.18.55. Mantorp er sist ut, og V64-omgangen her starter kl.19.30.

Systemfullklaff i V64-spillet på Jägersro 13. februar!

Untertegnede har startet V64-året på en bra måte. I januar kom høydepunktet den 23. januar på Solvalla hvor V64-bongen på Kr.960 betalte ut solide Kr.23 024,-. På Jägersro 13. februar var det duket for en ny opptur, og det var systemene våre det klaffet for her. Vårt største system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut Kr.18 259, mens vårt litt mindre system (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 554,-.



Strålende V65-mandag på Leangen 12. februar!

Det mellomstore V65-forslaget (Kr.960) til Kurt Leirvåg satt igjen med fem hester i V65-6 på Leangen, men dessverre ble Gikling Lomeo tatt ned oppunder mål av storoutsideren Søyset Kaiser (9-valg). Utbetalingen for seks rette ble dermed gedigne Kr.118 200, mens det ble spreke Kr.1 493 for fem rette. Således ble det pene Kr.7 465 tilbake på V65-forslaget til Kr.960,-. Systemspillet (fire andeler a Kr.1000) hadde markert for supersjokket Søyset Kaiser i V65-6, men der ble det ett poeng for mye, og en "trøstegevinst" på Kr.17 916.

Syv V75-andelslag med fullklaff på Forus 10. februar!

Det ble fullklaff for totalt SYV ANDELSLAG fra undertegnede på Eksperten denne lørdagen, og disse betalte ut fra Kr.15 652 til Kr.16 549. Prisene på disse andelslagene var på Kr.1 500 (fem andeler a Kr.300), og opp til Kr.3 600 (fire andeler a Kr.899). I V4-spillet på samme bane ble også fullklaff på V4-bongen til Kr.420, og den betalte ut Kr.2 597,-.



Vi kom dessverre ikke helt til mål i gårsdagens V75-omgang fra Halmstad, men vi serverte en rekke herlige ideer! Illuminati (2-valg), Västerbocheclight (4-valg), og Shorthanded Jag (2-valg) stod alle først på vår rank. Det gjorde også supersjokket Select Teemer (7-valg), men den ble kun toer, og vi ranket altså nesten inn V4'en på kun EN REKKE! DD ble ranket ut på EN REKKE, og DD-ODDSEN ble enormt flotte 61,90 i odds. Når det gjelder dagens V64-omgang så er den klart spennende, og nå jakter vi med følgende snadder:



V64-1 : 7 Fred Cobra – Går helt under raderen i innledningsløpet, men her skal man være litt på vakt. Vant fem løp i 2017, og fire av løpene ble vunnet med dagens kusk. Skuffet på tampen av fjoråret, og den kom ut etter pause sist. Var da innom et par galopper fra start, den havnet noen lengder bak feltet, men ble sittende bom fast over mål, og det var den gode gamle Fred Cobra vi fikk se igjen i banen. På klokken stod det 11,9 s 800m, og den var helt ubrukt på det. Møter en «distansesvak» gjeng her, og Fred Cobra er nok den i feltet som trives best på 2100m i dette feltet. MÅ BARE PRØVES SOM EKSTREMT LITE SPILT!

V64-2 : 4 A Taste Of Honey – Er en ung hoppe med bra talent. Den avslørte kapasitet ved flere anledninger i fjor, og den gjør nå en spennende start etter treningspause. Meget rutinerte Jorma Kontio får sjansen, og er bare formen på plass etter oppholdet, ja, da duger den fakta meget godt i omgivelser som dette. Hadde 2,5% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er aldeles for lite. PASSES!

Dagens beste banker:

V64-3 : 4 I’m A Beliver – Har en drømmeoppgave foran seg her, og dette er dagens beste banker. Den ble altså meldt rett i V75’en sist, og det vitner jo bare om at den har trent meget bra i vinter. I det nevnte løpet så kom den seg tidlig foran, men den var for pigg underveis, og syren kom på oppløpet. Skal ha gått frem med det løpet i kroppen, nå passer distansen bedre, og motstanden er dessuten billigere. Tidlig tet og slutt?

V64-4 : 14 Alfa’s Symphony – Står med en råtten rad, og den blir veldig lite spilt her. Vær dog klar over at vi snakker om en grunnkapabel hoppe, og den er dessuten betydelig bedre enn raden. Gikk helt strålende etter en grov galopp sist, og vi hadde 14,8/1900m på klokken med krefter igjen. Skulle den bare komme seg rundt uten noe tull så står den ikke tilbake for en av disse, og da kan den storskrelle. OBS!

V64-5 : 4 In Line Tooma – Er i toppform, og den var klart god i nederlaget mot ganske tøff motstand sist. Er en brennkvikk sprinter, og på mandag har den sjeldent fine betingelser foran seg. Kim Eriksson opp er dessuten et klart pluss, og vi er litt inne på at offensive Kim ønsker å teste mot spiss. Oppløpet på Mantorp er kun 177m, og da sier det seg selv at tethestene alltid har en liten «fordel». Slår til som en frekkis?

V64-6 : 14 Leonas Sami – Er ingen dum traver, og den har fått to løp i kroppen etter en lengre pause. Har nok hatt sine skadeproblemer, men nå ser den for alvor ut til å være på vei tilbake. Gikk fullt godkjent sist, og den så ikke helt tom ut over mål da. Avslørte stor kapasitet ved flere anledninger i fjor, og med to løp i kroppen etter dette avbrekket så begynner nok den å nærme seg formen igjen. Er god nok til å skrelle, og vi må bare varsle!