Gode norske sjanser i V64-lunsjen

Carlos Lopez er aktuell i søndagens V64-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Birger og Morten byr på følgende til søndagens løp i Göteborg



Flere norske hester stiller til start på Gøteborgs fine oval søndag. I V64 trekker vi frem tre hester med riktig god sjanse i sine løp. 3 Ramone i V64-1 hos Niels Petersen blir favoritt i årsdebut. Hennes toårssesong i fjor var strålende med fire seire og to annen på seks starter. Går hun opp mot sitt beste, er det snakk om en vinner. Men to av de sist startende treåringene til Niels (Izakaya og Arigato) har vært langt under pari, så vi velger oss et par motbud på de litt større bongene.

Cathrine Erichsen har to flotte kort i Shantou i 3 Shantou i V64-3 og 9 Master Bloom i V64-5. På V64 gir vi sistnevnte vår tillit. Hans spurt til annen i årsdebuten var sterk, og treneren har stor tro på seier. På V4 får vi råd til et par hester i mot på de største bongene.

Det mest åpne løpet er V64-6 og V4-4. Derfor håper vi å komme gjennom de første avdelingene, slik at vi kan nyte finalen uten å være redd for å ryke. Det er i hvert fall lov til å håpe.

