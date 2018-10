Gullobjekter på V64

Carl Johan Jepson er svært sentral i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi sparker i gang en ny herlig trav galoppuke, og det store høydepunktet denne uken skjer på Bjerke onsdag. Her er det nemlig DOBBEL V76-JACKPOT, og det ligger 1 987 076 ekstra i sjuerpotten.

Når det gjelder dagen i dag så er det Boden som er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Leangen står så for den norske V65-omgangen, og her er man i gang kl.18.55. Eskilstuna avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Lerum med V64-fullklaff 26. oktober - Kr.1 750 ble til Kr.14 312,-

Vi kom dessverre ikke i mål på V64-systemet (utgangsbasert), men på flere av de flate bongene ble det fullklaff denne kvelden fra Kalmar. Undertegnedes største V64-bong (Kr.1 750 - oppdatert kl.16.40 fredag pga strykning på bankeren) suste inn, og betalte ut knallfine Kr.14 312,-. På Eksperten ble det fullklaff for to V6-bonger (fire andeler a Kr.750 / fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.24 262,-. I tillegg ble det fullklaff for to V64-bonger (fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.14 312,-.



Eskilstuna serverer en glitrende V64-omgang denne kvelden, og dette er en omgang som vi virkelig liker. Mye SNADDER er pågang, og objektene denne mandagen må du ikke gå glipp av. Den beste bankeren i omgangen sparte vi til finalen, for her tror vi HARDT på tet og slutt for 3 Smokey Herman. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 6 Bouncing Ball O.O. – Når vi la ut dette tipset mandag formiddag så var 1 Hierro Boko en av dagens tyngste favoritter. Vær dog OBS på at dette er volte, og sist denne var ute på volte (24.06.2018), ja, da var den ikke i nærheten av å løse feilfritt. Draget vårt avsluttet klart bra på en knallgod tid sist, og den virket heller ikke helt sluttkjørt over mål. Er LYNRASK fra start med volte, Jepson er dessuten en startrask kusk, og sjansene for at denne fyker til tet skal være store. Da er dette hesten å slå, og for oss er Bouncing Ball O.O. en soleklar favoritt samt en mulig banker.

V64-2 : 8 Very Many Legs – Får opp SVÆRT LOVENDE Anders Eriksson i dette ungdomsløpet, og da er i hvertfall vi på vakt. Dette er en ung kusk som stadig tar mer for seg, og han gjør mye riktig i banen. Her får han sjansen bak en hest som er MILEVIS bedre enn raden, og den må være spennende. Den spurtet fint tredje sist, mens den har passert mål som fastlåst med MYE krefter igjen de to siste gangene. Har varslet vinnerform, og klaffer det bare litt bedre nå, ja, da har denne form til å overraske. SE OPP!

V64-3 : 8 Alexander U.R. – Har sine aksjonsproblemer, men når det først stemmer for denne, ja, da er det snakk om en knallgod hest i grunnlaget. Fullførte meget bra som toer bak kapable Bucks To Burn tredje sist. Så feiler den fra seg en mulig plass på trippelen nest sist, mens den nå sist feiler i kulissene mot den siste svingen. Står ikke tilbake for noen av disse på ren kapasitet, og Torbjörn Jansson tror vi vil passe perfekt på en hest som dette. Settes helfrekt først!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-4 : 2 Concrete Dee – Var overraskende tung i kroppen første gangen ut etter et lengre avbrekk sist, men den gjorde uansett jobben sin, og vant sikkert fra tet. Når vi fikk se denne i banen første gang i karrieren femte sist så trodde vi at dette kunne være en av de beste i årgangen, og den innledet altså svært lovende. Burde ha MYE å hente i grunnlaget sitt fremover, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Vi tror på en TOPP MULIGHET, og må bare lansere denne mot favoritten 4 Moses.

V64-5 : 9 High Glider – Kom ut etter pause sist, og den gjorde et bra løp fra dødens. Var ikke helt på sitt beste, men det går det heller ikke å forlange etter oppholdet. Dette er altså en hest som nest sist var helt ENORM i nederlaget mot knallgode Zack’s Zoomer… Vi regner med at High Glider er forbedret med en blåser i kroppen, det lukter bra tempo på forestillingen, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… TAS MED PÅ ALT!

V64-6 : 3 Smokey Herman – Landet vi på som dagens beste banker. Dette er en «EKSTREM» tetløper, og den pleier ikke å tape når den først kommer seg foran. Har i karrieren vunnet 16 ganger, og 14 av gangene har det skjedd fra tet… Fullførte ordentlig bra etter en liten pause sist, og formen virket å være veldig bra. Er nok ytterligere forbedret til denne starten, og fra dette sporet fyker den normalt til tet. Da er dette hesten å slå, men vår klare feeling er at det greier ingen her. Tet og slutt!