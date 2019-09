Herlig utfordrende V64-galopp i Göteborg

Silky Road og rytter Anna Pilroth er Nettavisens favoritt i V64-6/V4-4 på Gøteborg galoppbane søndag ettermiddag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er klart for norsk travsports aller største dag når Bjerke byr på Klasseløpsdagen søndag. Det skal kjøres om voldsomme penger. I Kriteriet er det både åpen klasse og hoppeavdelinger for begge raser og i Derby er det likedan. En million kroner venter vinneren i både den åpne klassen og hoppeavdelingen for varmblods, mens kaldblodshestene kjemper om 750 000 kr i førstepremie i sitt Derby. Det er internasjonal V75 og det er i tillegg en internasjonal V4-omgang med alle fire Hoppeløpene før V75 starter kl 15.00. Men før Bjerke setter i gang, er det også herlig V64/V4-galopp fra Gøteborg og her er det spillestopp kl 12.45 i V64.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp galoppløpene på Gøteborg galoppbane det heretter skal handle om i denne artikkelen. V64-1 starter kl 12.45, mens V4-1 er identisk med V64-3 og har spillestopp kl 13.31.

Våre galoppeksperter kom ikke i land med V65-tipsene på Øvrevoll torsdag, men i V4-spillet ble det flotte gevinster og Birger og Morten har hatt en meget innbringende periode de siste ukene.



Solid V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 5. september

Det ble fine penger i V4-spillet denne torsdagen. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 6 281 kr.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr.



Herlig V5-klaff på Øvrevoll 17. august

I V5-spillet satt våre eksperters V5-forslag (innl.pris kr 945) klokkerent. 6 IKC Fiction innfridde som banker og store overraskelser i både V5-3 og V5-4, landet V5-utbetalingen på flotte 7 010 kr. Det ble ellers fullklaff for 10 andelslag på Eksperten.

Solid også i V4 på Øvrevoll 17. august

I V4-spillet ble det også flotte gevinster. Men i denne spillformen måtte våre eksperter opp på sitt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1960) for å fire rette. utbetalingen i V4 landet på storfine 14 433 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Herlig V5-suksess på Bro Park onsdag 21. august

Det ble ingen gevinst i en vrien V4-omgang denne onsdagen, men i V5-spillet ble det suksess. V5-forslaget på kr 1440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 11 385 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Strålende tips i Århus søndag 18. august

Nettavisens galoppeksperter tok virkelig for seg under V5-løpene i danske Århus søndag ettermiddag. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 6 661 kr. V5-omsetningen var ikke høyere enn på 153 723 kr. Det var 15 kuponger som kom helskinnet gjennom og av disse hadde Nettavisen 13 av dem og gjorde altså bortimot rent bord.

Herlig V4-klaff også i Gøteborg søndag 18. august

Litt tidligere denne søndagen var det også V64/V4 i Gøteborg. Ingen spillere maktet seks rette i V64, men i V4 ble det annerledes. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 515 kr.

Som vanlig i Gøteborg

Når det er søndags-V64 i Gøteborg, har spillerne store utfordringer. Så også nå, med store felter og vriene løp mot slutten. Det betyr at vi må gå temmelig tynt fra start. 6 Dinamica i V64-1 vant lett i Gøteborg for en uke siden, og sjansen er stor for en nytriumf. Carlos Lopez vinner med det meste for tiden og 6 Dinamica bankerspilles på de tre minste V64-forslagene.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Annike Bye Hansen har flott form på stallen, og hun tar turen med 2 Fair Legend i V64-3/V4-1. Kanskje en litt skummel hest å støtte seg til i livets andre start, men ryktene forteller om en hest i rivende utvikling. Blir hun like god som sin mor Funny Legend, blir dette lett match. Hun løp inn over syv millioner og er tidenes mestvinnende norskfødte. 2 Fair Legend bankerspilles på de to minste V64-forslagene og på de to minste V4-forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Mot slutten er det som nevnt åpent. Det er neppe så svært mange som kan juble over seks rette, men vi satser på at det begynner relativt oppskriftsmessig.