Herlig V64-galopp fra Jägersro

Sarook med Elione Chaves på ryggen er blant favorittene i V64-5 på Jägersro torsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Boden: Strålende V4-lunsj fra Sverige

V5 Drammen: Dalen sørger for lunsjsuksess

Oddstips 1: Olimb og Skellefteå er best i nord

Oddstips 2: Haugesund gjør kort prosess med Strømsgodset

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en fantastisk fin travhelg foran oss med V75 og Gulljackpot på Leangen lørdag og stor V75-søndag på Solvalla med både Kriteriet og Kriteriestoet. Men før den tid skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag. Den innledes med V4-lunsj i Boden og etterfølges av V5-lunsj i Drammen her hjemme. Til kvelden er Bergen travpark vertskap for en flott V65-omgang her hjemme, mens det er galopp og V65 fra Sverige på Jägersro galoppbane.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Galoppløpene på Jägersro torsdag er interessante, selv med ganske små felter. V64-2 er et åpent løp som krever mange streker. Det ser på forhånd ut til å være flere oppgjør hvor det bør holde med tre-fire hester, for det skal være stor forskjell mellom disse og de øvrige. Derimot er det vanskelig å gå hardt inn for en banker, det er ingen klokkeklar vinner. Det var hele 28 norske hester til start under V75-omgangen på Bro Park søndag. I kveld er det veldig få norske deltakere, og vi tror ikke på noen stor norsk innsats torsdag kveld.

Mulig banker i V64-4

2 Houston Heat i V64-4 og Couples i V64-5 er i flott form, men begge har tøffe konkurrenter. Vi bankerspiller dog 2 Houston Heat på de to minste V64-forslagene, men tar med 4 Polorizer på de større forslagene.

Mulig banker i V64-5

2 Couples bankerspilles på det minste forslaget i V64-5 og blir også vår DD-banker. Men her tar vi med 3 Shantou og 6 Sarookh på de større V64-forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dobbeltbanker i V64-3

I V64-3 tar vi sjansen og står på 3 Bearhunter og 5 Sarafina på de flate V64-forslagene på Nettavisen, selv om 1 Intense Man blir mye spilt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tre bør holde i V64-6

Trioen 1 Chantamaran, 3 Perfect For You og 6 Rastapopoulus skiller seg litt ut i V64-6 og disse tre blir våre utvalgte på samtlige V64-forslag.