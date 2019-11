Herlig V64-galopp på Bro Park

Carlos Lopez (som her vinner med Kikki Dee på Øvrevoll i oktober) rir Nettavisens V64-banker på Bro Park søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Søndagens meny består som vanlig av tidlig V64-galopp og det er Bro Park som er vertskap søndag. Litt senere på ettermiddagen er det så dags for V75 fra Axevalla før det søndag kveld er klart for internasjonal V65 fra Momarken.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Bro Park. Her er det spillestopp i V64 kl 12.45, mens V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.33.

Krevende runde på Bro

V64-omgangen på Bro søndag hører ikke hjemme under de lettløste runder. Vi har gått for to bankere for å ha mulighet for en god dekning i de øvrige løpene. Det dreier seg om 5 Jesse the Body i V64-2 og 6 Milton i V64-3. Begge har gode jockeyer og sterk form. I tillegg har de gode betingelser i sine løp ved vektlettelse for seier i kval-løp. Viser de sitt best på søndag, er det bra seierssjanse. Men det må ikke gå så mye galt om de skal kunne besøke vinnerpaddocken. 6 Milton bankerspilles forøvrig også på de to minste V4-forslagene.



De beste hestene kommer ut i V64-4. Der synes vi 2 Red Hot Chili fortjener å være favoritt. 4 Victor Kalejs er også bra, men 2100 meter er litt langt. Utropstegnet er 3 Vivernus, som endelig viste form etter tre miserable prestasjoner. Nå er motstanden langt hardere, men her er det også mer å gå på. Neuroth-duoen 7 Bokan og 5 Baltic Eagle kan mye, men må frem et par hakk for å kunne gå til topps og vi tar derfor dem kun med på det største V64-forslaget.