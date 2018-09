Herlig V64-omgang med frekk banker

Christoffer Eriksson er veldig aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nå tar vi nye tak, og til Jägersro byr vi på følgende V64-snadder:



V64-1 : 1 Elcamino Dimanche – Avgjorde enkelt etter pause/behandling sist (11 s 800m), og den hadde krefter igjen over mål. Har bra grunnkapasitet, den står spennende til på strek, og skulle den være enda bedre nå, ja, da trenger den fakta ikke å være borte i dette halvåpne løpet. Settes knepent først.

Dagens beste banker:

V64-2 : 6 Chandon D.K. – Banker vi frekt i dagens V64-omgang. Dette er en traver med et latterlig lavt grunnlag på konto, og husk på at den satt bom fast som vinner i et forsøk til Dansk Derby nest sist. Hadde da enkelt slått en hest som Confidence med luker, og sistnevnte ble altså tredje i Dansk Derby… Nå sist var Chandon D.K. helt overlegen, og den virker å utvikle seg enormt. Her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, kusken er meget god, og kommer den seg bare greit avgårde, ja, da tror vi hardt på seier! ALL IN!

V64-3 : 2 Vikings Preacher – Har floppet etter at den innledet så lovende. Nå sist rullet den over innpå den første svingen, og dermed var den dagen over. Gangen før ble den sittende bom fast, og så veldig fin ut for dagen. Har kapasitet som rekker langt, og dette er en riktig oppgave for Vikings Preacher. Settes knepent først.

V64-4 : 4 Norton Commander – Blir knallhardt betrodd, og hadde det vært garantier for at denne var som på forsommeren, ja, da hadde vi også banket. Var dog bare OK nest sist, og sist var den ikke noe bra. Har dessuten vært syk, så formen er neppe helt på topp. Motivert favoritt, men vi vil se denne tilbake på sitt beste igjen før vi tør å banke.

V64-5 : 11 Othello Victory – Her kan naturligvis 2 Offshore Man renne unna fra tet, men vi håper på litt tempo for da er ikke denne som tøffest. Othello Victory har kanskje ikke vært like bra på slutten som i innledningen for Peter Untersteiner, men glem ikke at den aldri fikk sjansen sist og kom til mål med krefter igjen. Har tidligere i år vunnet på en 10-tid over denne distansen, og den kan flytte på beina. Med tempo er den med garanti en av de med hardest skalle i feltet, og som lite spilt fortjener den et forsøk. OBS!

V64-6 : 1 Prosperous – Marcus Lindgren har slitt litt med hestene i år, men på slutten har de funnet formen, og søndag kammet altså Stoletheshow med seg Kriteriet. Her kommer Marcus selv ut med en traver som er SVÆRT grunnkapabel, men som nok ikke helt har innfridd de skyhøye forventningene man hadde til den før 4-årssesongen. Nå virker dog formen å være veldig pågang, og den var god etter galopp sist. Kan få det fine løpet nå, og blir den bare ikke fast har den kapasitet til å skrelle. OBS!