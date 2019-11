Herlig V64-omgang med Goop i hovedrollen

Björn Goop er sentral på Färjestad mandag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Färjestad byr på en knallfin V64-omgang denne kvelden, og vi har som vanlig gjort jobben for deg. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V64-1, og der må vi bare tro MYE på 7 Sweet On You som har en billig oppgave foran seg. Ellers finnes det flere spennende objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 7 Sweet On You – Er veldig billig ute når det gjelder motstand i kveld, og den kan nesten ikke få et bedre løp enn dette. Fullførte klart bra etter pause sist, og da møtte den altså langt bedre hester enn dette. Er trolig ytterligere forbedret med den blåseren i kroppen, og skjer det ikke noe spesielt underveis så må sjansene være store for at den runder til seier. Vi åpner med et deilig bankerspill!

V64-2 : 6 Pelle Barosso – Rader opp med bra innsatser, og formen er meget god. Har vært ute i tøffe omgivelser på slutten, og den er her billigere ute. I kveld blir det på med en BIKE, og sjansene for seier skal være gode. Plasseres foran 3 Gogo Hall som stadig er bedre enn raden, men virker omtrent umulig å sveive inn.

V64-3 : 11 Genesis – Har levert tre GODE løp etter en lengre pause, og den har vinnerform i kroppen. Den fullførte solid sist, men ble da nedspeedet, den avsluttet bra nest sist, mens den ble sittende fast med vinnerkrefter tredje sist. Dukker her opp mot en svært overkommelig gjeng, kusken er en av de bedre i feltet, og for oss er dette dagens beste objekt. SPILLES!

V64-4 : 4 J.H. Mannerheim – Er den beste hesten i feltet, og leverer den som best, ja, da vinner den. Avgjorde på et solid sett etter pause sist (13 s 1000m), og den var virkelig godt forberedt. Har dog vært alt annet enn stabil over en lengre periode, og vi vil gjerne se denne prestere jevnt bra før vi går hardere til på den. Motivert favoritt, men altså ingen banker…

V64-5 : 5 Heavenly May – E3-revansjen med hele 150 000 i førstepremie. Vi prøver oss med et frekt objekt som enda ikke har fått vinne, men den har gjort gode løp mot flere av årgangens beste. Var dessuten klart bra i sitt siste løp hvor den fullførte fint. Er veldig kjapp fra start, og fra tet/rygg leder er det alt annet enn ueffen om det bare løser seg tilslutt. KAN SKRELLE!

V64-6 : 10 Ådne Odin – Jogger normalt rundt et felt som dette om den leverer på topp, og det er feltes i særklasse beste hest. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og det har nok gjort veldig godt. Her får den smyge med i tredje/fjerde utvendig, den er SYLVASS på speed, og skal absolutt tas på alvor. Slår til som en ordentlig godbit?