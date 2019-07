Herlig V64-omgang med norske sjanser

Erlend Rennesvik og Jackson Avery. Mandag kommer de ut på Färjestad. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Lerum med knallsterke V65-tips til Kalmar 27. juli - Kr.1 920 ble til Kr.11 414!

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere. Følgende info ble servert på godbitene:

V65-1 : 7 Virgin Maiden – Småskummelt innledningsløp som ikke er helt lettløst. Vær også OBS på at dette er et forsøk til en finale som kjøres kl.23.45. Vår ide så vi i varmingen sist, og den varmet opp som en klink vinner. WOW, for et inntrykk! I selve løpet pangstartet den fra tillegget, og fikk rygg leder. Der ble den sittende bom fast med vinnerkrefter over mål. Vi likte denne såpass skarpt at den bare må prøves nå!

V65-5 : 5 Tengil Face – Har en meget fin oppgave foran seg her, og vi liker dessuten at den får opp Kevin Oscarsson i «jollen». Tengil Face har gjort flere sterke løp over stayerdistanse, og blitt matchet i ganske tøffe omgivelser. Nå er det relativt billig i mot, og blir den bare ikke fast på innersporet må sjansene være gode. Vi banker på den lille bongen.



En svært innholdsrik uke venter, og her skal vi gjennom flere V75-omganger. Allerede tirsdag venter en praktfull kveld på Jägersro hvor storløpet Hugo Åbergs Memorial kjøres. Her har vi med både Lionel og Gretzky BR fra Norge, og førstepremien i løpet er på svimlende 1,6 millioner! På lørdag blir det V75-moro fra Harstad, og her er det JACKPOT I V75-SPILLET med hele 2 466 078 ekstra i sjuerpotten. Vi gir deg naturligvis fyldige tips til begge disse enorme V75-omgangene.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Bjerke hvor den franske lunsjen begynner kl.12.10. Deretter er det milebanen Tingsryd som disker opp med sin V4-lunsj kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Färjestad avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Färjestad står for kveldens V64-omgang, og det er en omgang med flere norske sjanser. Dagens beste banker er imidlertid svensk, og den vi støtter oss til i kveld er 6 Hill Street i V64-1. Her tror vi MYE på tidlig tet og slutt. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 6 Hill Street – Har knallfine betingelser foran seg nå, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Var riktignok under pari sist, men det var noe flere av hestene til Reden var den dagen. Alt skal være som normalt i jobbene, den følger bilen fra start, og spor fire/fem/seks er veldig bra spor bak bilen på Färjestad. Suser til tet mot første sving, og siden er dette over? Vi er veldig inne på akkurat det!

V64-2 : 11 Global Unesco – Varmet opp i en helt strålende stil etter pause sist, og den vant også selve løpet enkelt fra dødens på en knallgod tid. Har utrolig mye inne, og henger den bare sammen i kroppen sin så kommer det en ny seier i kveld. Blir tungt betrodd, men det føler vi også er veldig riktig.

V64-3 : 4 Callum – Var positiv etter pause sist, og kom nok til mål med litt krefter igjen etter sene luker. Har normalt gått en god del frem med det løpet i kroppen, og oppgaven som venter i kveld ser smellfin ut på forhånd. Har en stor sjanse fra et nydelig spor, og vi iler til med tipsnikken.

V64-4 : 3 Chapter N. Deo – Her uttaler man fra stallen at dette er den beste sjansen i omgangen, og slikt bør man alltid vektlegge med litt tyngde. Gjør omtrent ikke dårlige løp, og rader opp med sterke innsatser. Distansen i kveld er intet minus, og det er snakk om en motivert tipsener.

V64-5 : 9 Jackson Avery – Er en topphest som har vært knallfin etter et lite inngrep. Er med garanti den beste hesten på ren kapasitet her, og vi hadde gått ALL IN fra et spor i første rekke. På disse lynraske banene er det aldri helt enkelt å runde bakfra, og hvor hardt vil egentlig Rennesvik bruke hesten med tanke på Derby nærmer seg med stormskritt? Skal stå først på ranken, men vi tør altså ikke å banke den.

V64-6 : 7 Dayenne Lane – Er det soleklart beste objektet i dagens V64-omgang, og en hest som må være spennende. Gikk riktignok kanskje ikke helt på topp sist, men var likevel OK. Gangen før satt den bom fast som fulltanket i et løp som knallgode Velvatter vant, og hadde man plassert sistnevnte inn her, ja, da hadde den blitt en av dagens tyngste favoritter. Det blir ikke Dayenne Lane, og når vi la ut dette tipset hadde den kun 6,6% av innsatsene på seg. MÅ MED PÅ ALT!