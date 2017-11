Herlig V64-omgang på Åby

Photo Lavec og kusk Tom Erik Solberg. Torsdag kommer de ut på Åby. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Åby serverer en strålende V64-omgang torsdag, og dette er en omgang vi liker skarpt. Vi har en herlig blanding mellom svenske, danske, og norske hester med i omgangen, og det burde by på utfordringer i jakten på seks riktige. 1 Man Of Steel kommer ut i en nybehandlet utgave i V64-2, den jakter sin femte strake, og vi anbefaler et bankerspill. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 6 Wilma Leggrowbach – Var imponerende god sist, og den kom til mål med draskylappene ubrukte på en knallgod tid over 2640ma. Her er motstanden overkommelig, og på ren tøffhet er neppe noen bedre. Kommer den seg bare greit av gårde fra et dårlig spor skal sjansene være gode. MÅ MED PÅ ALT!

V64-2 : 1 Man Of Steel – Jakter sin femte strake, og feelingen er at den greier det. Den har gradvis blitt bedre, den er nybehandlet før denne oppgaven, og svært rutinerte Håkon B. Johansson får sjansen Er kjapp i vei, og selv om den skulle bli overflydd så vil det normalt løse seg. Hesten i mot er 12 Skip Beau, men med den i spor 12 ser dette veldig bra ut på forhånd for favoritten. VI TROR HARDT!

V64-3 : 1 Vikens Energy – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og nå sist vant den sprettlett fra tet. Gikk 14,7 s 700m, og den kom til mål med krefter igjen. Her står den nydelig til, og Magnus Jakobsson kan velge hvordan han vil gjøre det. Det kan bli tet, men det kan også bli rygg leder på favoritten. Er uansett sikret et drømmeopplegg, og som for lite spilt velger vi å varsle! OBS!

V64-4 : 1 Here I Go Again – Fikk en nødvendig blåser etter pause sist, og i løpet da ble den sittende fast over mål. Gikk under litt maning, men det var uansett krefter igjen, og den var positiv. Nå blir den kuskeplusset med Jepson, den står i et nydelig spor, og den er sikret et knallfint opplegg. Kan overraske via siste indre! OBS!

V64-5 : 1 Photo Lavec – Debuterte for Tom Erik Solberg sist, og den var tilbake på sitt beste direkte. I et elendig vær åpnet han første 1000m i 12-fart, og den vant veldig enkelt på en OK tid. Har blitt matchet mot de beste i årgangen, og den burde ha MYE å hente i grunnlaget sitt om den bare får holde seg hel. Kan vinne dette fra tet/rygg leder, og vi tror MYE på norsk seier!

V64-6 : 1 Juliana – Ble det feil for sist, mens den var godkjent i nederlaget nest sist. Har endelig en helt riktig oppgave foran seg nå, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Er kjapp i vei bak bilen, og fra eventuelt rygg leder må den være spennende. Har en GOD mulighet med den minste klaff, og vi setter den frekt først!