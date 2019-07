Herlig V64-omgang på Jägersro

Upset Face og kusk Lutfi Kolgjini. Tirsdag kommer de ut på Jägersro. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble ikke helt lettløst til Årjäng denne lørdagen, og riktig V75-rekke betalte ut hele 291 000,-. Heller ikke undertegnede prikket alle riktige, men var slett ikke langt fra. Den mellomste bongen på Nettavisen til Kr.960 fikk nemlig seks riktige, og hadde du tatt rygg på den, ja, da kunne du ha hentet ut meget fine Kr.5 099,-. U.R. Faxe (6-valg), og Uza Josselyn (5-valg) var to godbiter som innfridde.

Lerum med systemfullklaff på Leangen 15. juli!

Undertegnede kom dessverre ikke helt i mål på de flate bongene hvor bankeren Vill Solen (V65-3) tapte. Systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt imidlertid som et skudd, og betalte ut brukbare Kr.12 519,-. Etosha Boko (2-valg) innfridde som en ordentlig godbit, og den ble faktisk banket på den minste bongen.

Hagmyren sparker i gang tirsdagen med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Momarken, og her begynner V65-1 til fast tid kl.18.55. Jägersro avrunder tirsdagen, og V64-omgangen starter noe senere enn vanlig, nemlig kl.20.05.

Steen Juul er kveldens bankerkusk på Jägersro, og på våre bonger står 10 Victory Island alene. Går ned noen klasser i kveld, og klaffer det bare litt på veien så burde den senke en overkommelig gjeng som dette. Ellers byr vi på noen ordentlige godbiter i DD-spillet, og vi anbefaler deg på det varmeste å ta rygg på følgende:



V64-1 : 1 Betula Derm – Småskummelt innledningsløp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide er noe hardt ute grunnlagsmessig, men dette er en meget god sprinter, og den kan ikke få bedre betingelser enn dette. Ble speedet ned på streken sist, men da var distansen 2140ma. Nest sist viste den 11,5/1300m etter galopp, og den kan altså flytte på beina. Følger bilen fra start, og sjansene for tet skal være gode. MÅ MED PÅ ALT!

V64-2 : 4 Upset Face – Den «feige» løsningen er å banke kanonen til Stall Kolgjini, men hvordan tok denne egentlig det løpet som den fikk sist? Fikk seg nemlig en ordentlig tømmer etter å ha svart Gocciadoro sine hester, og slikt kan påvirke negativt. Blir enormt hardt betrodd på en kjapp sprint nå, men vi nøyer oss med å sette den først. Vi vil nemlig se den i et løp etter denne kraftutladingen den fikk sist.

V64-3 : 10 Victory Island – Feilet som mulig vinner i Danmark sist, og det setter vi på utturskontoen. Nest sist var den klart bra mot Norton Commander, og gikk altså 11,4/2140ma… Tredje sist ble den kraftig overflydd, men spurtet strålende uten å rekke frem. Går ned noen klasser når det gjelder motstand nå, og blir det bare ikke feil på veien så burde den rekke frem i omgivelser som dette. VI TROR HARDT!

V64-4 : 1 Spartan Kronos – Er rask fra start, men er den rask nok til å svare ut noen brennkvikke sprintere? Akkurat det er vi fakta ikke helt sikker på, og dermed kan vi ikke anbefale et bankerspill. Formen blir stadig bedre, og den var solid til seier på en god tid sist. En kjapp sprint er kun et pluss, men sporet kan altså kanskje bli en felle. Motivert, men…

V64-5 : 6 Zefiro Dei Cedri – Denne har imponert noe kolossalt på slutten, og den fortjener virkelig å vinne et løp igjen. Den kom til mål med krefter igjen i tøffe omgivelser nest sist, mens den nå sist gikk et svett løp etter en grov galopp. I kveld er det auto, og da burde den komme seg bedre avgårde. MÅ PASSES! 5 Tropicana Ås – Dette er en hest vi venter på, og som skal tas på alvor i et løp som dette. Har slitt litt med formen i år, men var helt OK sist. Er ekstremt vass når den får gå med i rygger, og klaffer det med et slikt opplegg uten at den blir brukt for mye underveis, ja, da kan den overraske. OBS!

V64-6 : 10 Uanmetogether Ås – Interessant finale hvor det kanskje kan komme en overraskelse. Vi byr på to mulige skrellobjekter, og begynner med hesten til Johan Untersteiner. Kom ut etter pause med gode rapporter i ryggen sist, men feilet da som fulltanket i en trang situasjon mot siste sving. Så veldig fin ut i kulissene etter galoppen, og formen virket altså å være kraftig pågang. PASSES! En annen hest vi venter på er 9 Grace River. Var veldig lovende i fjor, men har prestert mer på det jevne i år. Nå får den opp en lett kusk i Jennifer Oscarsson, og med mindre vekt å dra på ønsker den også å prestere igjen? Er mer enn god nok til å overraske, og den er med på alt hos oss.